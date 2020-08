Concejales de Ciudadanos por la Libertad de Granada denuncian concesiones irregulares de 290 placas de taxi

Los concejales del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) del Consejo Municipal de Granada, denunciaron la irregular concesión de al menos 290 placas vehículares para taxis, sin la autorización del consejo municipal, ni con el debido proceso de ley establecido.

Alfredo Romero, concejal de CxL, aseguró que estas concesiones fueron otorgados a partidarios del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). «Estas concesiones de placas son irregulares porque no se apegan a nada del procedimiento que mandan las leyes: la ley de municipio, la ley de transporte, la ley de cooperativa, la ley de contrataciones municipales. O sea, ellos lo hicieron directamente partidario. No pasó por la alcaldía, ni por el Consejo (municipal), la autorización de tantas placas. Si son más de 290. No pasó por el Consejo, para que el Consejo, que es el órgano municipal, la máxima autoridad, que autorice la X cantidad de concesiones de placas, sino que lo hicieron directamente unilateral con el partido de gobierno. Nosotros lo que queremos es una revisión del procedimiento que hicieron, que no está apegado a Ley. Desconocemos el procedimiento que hicieron para dar las concesiones ilegales», dijo el concejal Romero.

Los concejales introdujeron tres escritos solicitando el estudio de factibilidad para esas concesiones, pero hasta ahora no han tenido respuesta. En el municipio de Granada circulan al menos 500 de manera legal, aseguró Romero, pero existe otro número de taxis que circulan sin permiso.

El Consejo Municipal de Granada es controlado por una mayoría sandinista. En total son 32 concejales granadinos: 24 del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); seis del partido Ciudadanos por la libertad (CxL) y tres Partido Liberal Constitucionalista (PLC). La alcaldesa, vicealcalde y el secretario general son sandinistas también.

El autoritarismo y la concentración de poder del régimen de Daniel Ortega, anuló la autonomía municipal establecida por Ley, así que las alcaldías del FSLN responden al Gobierno central y no a las leyes.De un total 153 alcaldías de igual número de municipios del Nicaragua. el gobernante FSLN controla al menos 135 que logró poner bajo su poder por medio de fraudes electorales ejecutados desde 2008.