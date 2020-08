El paso perfecto de Real Estelí y las tres figuras a seguir el fin de semana

La sociedad Juan Barrera-Real Estelí brilla en el Apertura. El trabajo individual del volante compacta el desempeño colectivo del equipo. El buen desempeño de ambos se ve reflejado en las estadísticas de cada uno. Barrera amenaza establecer nuevos récords de goles comenzando un torneo y el Tren del Norte se perfila a igualar uno de sus mejores arranques.

El duelo Ferretti ante Real Estelí de este sábado será el más llamativo de la jornada seis por varios factores. El primer lugar, el Estelí, confronta al segundo clasificado. Los norteños vienen de ganar los cinco juegos con Barrera como protagonista marcando en cada uno de ellos y, de repetir nuevamente prácticamente, le ponen su nombre al título por su arrollador inicio y el buen momento del ocotaleano.

El desafío

Si Barrera marca, establece un nuevo récord al ser el primero en celebrar un gol en las primeras seis fechas de un torneo corto, dejando atrás los cinco de Emilio Palacios en el Apertura 2004. De paso alcanza a Palacios (Apertura 2003), el argentino Víctor Hugo Sánchez (Clausura 2006), los hondureños Luis Valladarez (Apertura 2006) y Elmer Mejía (Clausura 2007), Miguel Sánchez (Apertura 2008) y Bernardo Laureiro (Clausura 2016) en el segundo lugar de los jugadores que marcaron en seis jornadas consecutivas.

La mayor cantidad de fechas (7) al hilo anotando la poseen Laureiro y el brasileño Lucas Dos Santos. El uruguayo lo consiguió con el Ferretti en el Apertura 2017, en cambio el delantero del Managua FC lo hizo en el Apertura 2018.

Además de Barrera, hay dos figuras más a seguir en esta fecha: Dshon Forbes y el hondureño Walter Chávez. Ambos escoltan al ocotaleano con cinco y cuatro goles respectivamente. Forbes viene anotando muchas dianas del pasado curso y parece listo para llegar al siguiente nivel. Mientras, el catracho se ha convertido en el hombre gol que necesitaba el CD Ocotal.

Jornada 6

Sábado: Junior vs. Diriangén a las 5:00 p.m., en el Nacional, Jalapa vs. Managua a las 7:00 p.m., en Jalapa, Ferretti vs. Estelí a las 8:00 p.m., en Managua.

Domingo: Madriz vs. Chinandega a las 4:00 p.m., en Somoto y Juventus vs. CD Ocotal a las 7:00 p.m., en Masaya.