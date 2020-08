Carmen Hilleprandt, de la Cámara de Comercio, se une a la fórmula presidencial de Mario Hannon en las elecciones de Cosep

A 12 días de las elecciones en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN), anunció que acompañará en la primera vicepresidencia a la fórmula de Mario Hanon, dando un“espaldarazo” a su candidatura.

Hilleprandt manifestó que ella no optó por la presidencia de Cosep porque no quería perder la objetividad para criticar y por lo tanto decidió apoyar a Hanon.

“Si decía que tenía interés (en la presidencia) perdía mi independencia de ser crítica ante lo que ocurre, ya no iba a opinar con la misma libertad por un conflicto de interés, por eso preferí acompañar a Mario, que me pidió que fuera su primer vicepresidenta, la verdad que sí lo pensé porque (…) se necesita incidir en los cambios que queremos”, dijo Hilleprandt.

Actualmente solo hay dos candidatos para la presidencia de Cosep, Mario Hanon,presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (Anifoda); y Michael Healy, expresidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), pero si alguien más quiere presentar su candidatura lo podrá hacer hasta el 8 de septiembre, el propio día de las elecciones.

La líder del sector comercio se ha caracterizado por ser férrea crítica de la reelección continua en la Presidencia de Cosep y reclama un relevo en el liderazgo de la principal cúpula empresarial de Nicaragua. A su demanda se han unido varias cámaras empresariales, como Ximena González, presidenta del Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), que promueve desde julio pasado una campaña para democratizar al Cosep.

Hilleprandt considera que ella puede incidir desde la vicepresidencia u otro cargo y que no es necesario ser presidente para tener eco, para impulsar cambios que urgen en la cúpula empresarial.

“Para incidir igual lo puedo hacer no siendo la primera vicepresidenta, pero acepté para darle un espaldarazo a él (Hanon), ya que también nosotros como cámara consideramos que él representa los cambios que queremos como gremial, entonces al ver ese apoyo de la Cámara de Comercio y la junta directiva, acepté”, sostuvo.

La representante empresarial expresó que actualmente muchas cámaras están respaldando la candidatura de Hanon, de las cuales dos han hecho público su respaldo como son la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) y el INDE. No obstante, asegura que a lo interno otras lo están respaldando en silencio.

“Respeto que algunas cámaras no lo quieren hacer público hasta el momento, pero sabemos que las que respaldan a Hanon quieren cambios a lo interno de Cosep, que se fortalezcan los diferentes sectores empresariales, porque cuando existen criterios distintos no se avanza y se requieren cambios urgentes; si vos leés los estatutos, el poder lo tiene solo el presidente, ahí no se mueve una hoja sino es autorizado por él”, dijo.

Sobre la decisión de Aguerri

Sobre la decisión del presidente de Cosep, José Adán Aguerri de mantener en silencio su futuro dentro de Cosep, es decir sobre si participará o no en las elecciones del 8 de septiembre, Hilleprandt dijo que eso es falta de seriedad.

“Creo que lo ideal es preguntarle a él porque juega, porque somos un sector empresarial y estar con un tema de inmadurez no me parece a estas alturas, no se debe de andar con esos jueguitos, está bien para alguien de 15 años, pero aquí estamos hablando del sector empresarial y si él se quiere postular que lo haga, los estatutos se lo permiten ¿pero es lo correcto?”, dijo.

Hasta ahora ninguna cámara miembro de Cosep habilitada para participar en la elección ha anunciado públicamente su interés de proponerlo como candidato a la presidencia de la organización, pese a que faltan menos tres semanas para que se realice el proceso. Aguerri se ha negado reiteradamente desde julio expresar su posición sobre su futuro en Cosep, en medio de fuertes presiones por parte de las principales cámaras de la organización para que deje el cargo.

Por ahora solo se conoce oficialmente las aspiraciones de Hanon y Healy para ocupar el cargo de la Presidencia, que por 13 años ha controlado Aguerri, quien pese a que hasta ahora no ha dicho públicamente cuál será su decisión, en el seno de las cámaras ya se maneja que el mismo desistirá de la reelección y dará paso a un relevo.

Este año las elecciones contarán con una firma auditora independiente que certifique los resultados de la misma, tomando en cuenta que este año habrán dos maneras de votar; virtual y presencial, lo que dará confianza entre los llamados a ejercer el derecho al voto.

Aguerri explicó el miércoles que una vez que se realicen las elecciones el 8 de septiembre inmediatamente la nueva junta directiva tomará posesión del cargo, incluido el Presidente. A diferencia de años anteriores, cuando la elección se realizaba días previos a la celebración del Día Nacional del Empresario Nicaragüense, este año se efectuará el mismo día de la fecha festiva.

El que resulte ganador, por ahora, los estatutos contemplan un periodo de gestión de tres años, pero no está claro si esto se mantendrá así tomando en cuenta que en la tubería de la organización se encuentra una propuesta de reforma a los Estatutos de Cosep, para acortar a un año ese periodo de mandato, que se ajustó hace tres años para aplacar las críticas que siempre se han vertido contra la reelección continua de Aguerri en la última década.