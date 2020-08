Cosecha cafetalera 2019-2020 rebasa los 400 millones de dólares en ingresos y envíos superan los tres millones de quintales

A dos meses de finalizar la cosecha cafetalera 2019-2020, el sector logró sobrepasar los 400 millones de dólares y envío al exterior más de tres millones de quintales, según reflejan cifras preliminares del Centro de Trámites de la Exportaciones con datos hasta julio de este año. La cosecha cafetalera suele comenzar en octubre de un año y se extiende hasta septiembre del siguiente año.

Los números, que deberán ser confirmados por el Banco Central de Nicaragua, indican que hasta julio de este año la cosecha había generado al país 413.91 millones de dólares, un poco más de 39 millones de dólares con relación a igual periodo de la cosecha anterior.

En cuanto a volumen, entre octubre y julio los exportadores sacaron del país 3.04 millones de quintales, por encima de los 2.84 millones enviados en igual época de la cosecha pasada. El crecimiento de 6.58 por ciento en volumen y una mejora sustancial de precio han sido fundamentales para que los ingresos crezcan más del diez por ciento.

Cada quintal de café se ha pagado a Nicaragua en promedio en 136 dólares, frente a los 128.9 dólares conseguidos en todo el periodo cosechero anterior.

Y aunque en los primeros cuatro meses de la cosecha actual por cada quintal promedio se obtuvo menos de 130 dólares, el Cetrex indica que a partir de febrero de este año se empezó a mejorar la paga hasta lograr 148.4 dólares por quintal en abril pasado. Luego hubo una variación a la baja pero se ha mantenido por encima de 136 dólares hasta el mes último registrado.

Aceleraron salida de cosecha

El último informe de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social indicó que en los primeros cinco meses del año, debido al temor de cierre de fronteras por el Covid-19, los productores aceleraron los envíos de cargamentos de café lo que habría explicado un repunte significativo en los últimos meses que tenderá a estabilizarse en el corto plazo.

De hecho los registros mensuales de Cetrex indican que entre abril y junio se sacó más de 1.5 millones de quintales, de los más de tres millones que van hasta julio, pero ya en este último mes se nota una caída en el volumen mensual exportado. Solo en abril, un mes antes de que se conociera el primer caso de Covid-19 en Nicaragua, se enviaron al exterior 565,383 quintales, pero en julio se logra una estabilización con la exportación en ese mes de 267,155 quintales.

“Existe incertidumbre con respecto a la eventual recuperación de la actividad económica de Estados Unidos, lo cual el sector cafetalero considera podría afectar la demanda de este rubro”, dijo Funides.

Pero además otro temor que tienen los productos, ya en víspera de arrancar la próxima cosecha cafetalera 2020-2021, es el impacto que pueda tener en el campo un excesivo invierno, lo que podría dañar entre el 5 y 10 por ciento de la producción aún en las fincas.

“El riesgo más peligroso, no obstante, es el del efecto que podría tener un alto contagio de Covid-19 entre los trabajadores de la finca. Para ello el sector está diseñando un protocolo de manejo del virus en fincas cafetaleras, el cual estaría listo a finales de julio y se diseminaría en todas las zonas cafetaleras del país”, precisó el centro de pensamiento en su informe.

Efectivamente este mes se presentó la guía que incluye cambios en la forma de cómo se realizan los cortes en las fincas, mediante la aplicación de medidas de bioseguridad.

Para la cosecha próxima Funides no prevé que haya crecimiento en los ingresos, pero estos se mantendrían en el mismo nivel actual.

Aura Lila Sevilla Kuan, presidenta de la Alianza Nacional de Cafetaleros de Nicaragua (ANCN), dijo en julio pasado que estaban afrontando dificultades con el financiamiento y la inseguridad en el campo.

“La crisis sanitaria nos ha afectado en el sentido que el financiamiento se ha restringido mucho más, esto no es nuevo, desde el 2018 que inició la crisis sociopolítica los cafetaleros enfrentamos problemas, el hecho no es solamente que el banco no quiere dar dinero, sino que debido a la incertidumbre muchos cafetaleros tampoco se arriesgan a tomar un crédito”, dijo.

Los mercados

Y pese al impacto que la crisis sanitaria ha tenido en la economía de Estados Unidos, este mercado sigue siendo el principal destino de exportación del café nicaragüense. Un poco más de 1.50 millones de quintales han ido al mercado estadounidense, es decir casi la mitad de lo que ha exportado el país en los primeros 10 meses de la cosecha cafetalera que está por terminar.

Bélgica y Alemania absorbieron más de 500 mil quintales en su conjunto. Le siguen Italia, Canadá y Suecia, en el orden de importancia, de una lista de 50 mercados que compran café nicaragüense.