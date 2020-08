Empresarios alarmados por ola de asaltos en ruta de distribución de productos y culpan a Ortega por aumento de inseguridad

La ola de asaltos que se ha desatado en los últimos meses ha levantado la preocupación del sector empresarial, que ha tenido que tomar medidas de protección ante la ineficiencia de la Policía Orteguista y del régimen de Daniel Ortega, a quien responsabilizan por el deterioro de la seguridad tras su decisión de dar de manera indiscriminada salida de las cárceles a reos comunes de alta peligrosidad.

Entre 8 de enero del 2018 y el 13 de febrero de este año, el Gobierno ha dado 9,934 beneficios de convivencia familiar a reos condenados o procesados principalmente por los delitos de tráfico de drogas y robo agravado, según un registro del Sistema Penitenciario Nacional. El Gobierno los denomina perdón presidencial y por el cual los reos deben agradecer al Comandante Ortega.

Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN), afirmó que es alarmante la forma continua y frecuente de cómo se están dando estos robos y que los mismos se dan a cualquier hora del día.

“Por ejemplo ayer (el miércoles) hubo un asalto a un vehículo distribuidor de cigarrillos, diez días antes esta misma empresa fue asaltada, y eso nos preocupa porque es algo que se está volviendo latente y permanente, porque no es solamente esta, lo han denunciado empresas de comunicaciones, en Jinotega nos han dicho que ya no aguantan la robadera, y eso ya no se hace público», dijo.

Añadió que «las empresas ponen la denuncia en la Policía por un tema de seguro, pero hay otras que no tienen y no denuncian los casos porque no confían en las autoridades” policiales de Nicaragua. Es decir que las empresas recurren a interponer la denuncia cuando el producto está asegurado, porque es un requisito que exigen las compañías aseguradoras para dar trámite a la cobertura de la mercancía.

La líder del sector comercio manifestó que es necesario que la Policía tome cartas en el asunto y que comience a realizar redadas porque la situación comienza a salirse de control.

“Nosotros vamos a ver cómo mandamos una comunicación (pública), porque el gobierno debe de tomar acciones para que se hagan redadas, porque no vemos que digan aquí está la banda que anda asaltando, se está haciendo un operativo para esto, nada de eso. Yo creo que esto (el aumento de la inseguridad) se debe a que han sacado a muchos reos comunes”, sostuvo.

Al igual que Hilleprandt, Marcos Pierson, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) considera que este aumento en los robos se debe a los constantes indultos que se han dado este año.

“Por desgracia pareciera estar relacionado con el hecho que han soltado a reos comunes en los últimos meses, una acción que no tiene explicación, que va en detrimento de la estabilidad social, pero también económica del país, las empresas están preocupadas en función de cómo ejercer su distribución de una manera que sea segura para el personal, porque estos asaltos se vuelven cada vez más comunes y están dificultando la labor comercial», dijo Pierson.

Cámara de industrias toma medidas

Pierson dijo que han tenido que tomar medidas para atender la preocupación del sector. «Uno tiene que tomar medidas extraordinarias para protegerse, no circular muy tarde, buscar otras vías y para entrar en algunos lugares se va con un guarda (de seguridad), pero verdaderamente no ha servido de mucho porque esta gente anda armada y están dispuesto a todo”, expresó.

También durante las revueltas de abril del año pasado, aparecieron un sinnúmero de civiles con armas, que según registro de organismos de derechos humanos, habrían sido facilitadas por el Gobierno. Se desconoce si estas armas fueron recuperadas por las autoridades. Los expertos en materia de seguridad ya habían advertido desde hace varios meses que debido a esta situación, la inseguridad en Nicaragua se iba a incrementar, por una marcada descomposición social como consecuencia de la violencia y el armar a civiles.

De hecho en las redes sociales se ha hecho público múltiples vídeos de robos con intimidación en gasolineras, bares, en la vía pública a cualquier hora del día.

Pierson señaló que el gobierno debe entrar en conciencia que en medio de esta crisis actual, no debe de soltar a estas personas con comportamiento complicado. “Se necesita que haya conciencia de parte del gobierno, ¿por qué están haciendo esto? de soltar a esta gente que se sabe que tiene historial complicado, mientras a personas que están vendiendo banderas azul y blanco en su ferretería se las llevan presas, sin ninguna explicación, porque eso no es un crimen”, dijo Pierson, quien también le preocupa porque está ola de robo están encareciendo los costos operativos de las industrias.

El presidente de Cadin se refiere a una mujer en Río San Juan que fue llevada arrastrada por agentes de la Policía Orteguista, solo porque esta estaba vendiendo banderas azul y blanco, en ocasión de las fiestas patrias. El régimen abomina los colores azul y blanco, porque considera que representan a la oposición, pese a que realmente son los de la bandera de Nicaragua.

Los riesgos en la cosecha cafetalera

Guillermo Jacoby, presidente de Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), confirmó los temores respecto a la inseguridad en Nicaragua y manifestó que esto podría afectar la cosecha cafetalera que empieza en octubre.

“Sabemos que la inseguridad ha ido empeorando y una de las cosas que más nos preocupa es la seguridad del campo ahora que inicia la cosecha cafetalera, una cosecha que empezó bajo amenaza de inseguridad y por eso se está trabajando fuertemente para evitar aglomeraciones, pero sí se comienzan a dar robos en el campo, la gente va a valorar la seguridad física, eso podría afectar bastante”, dijo Jacoby.

Recientemente Aura Lila Sevilla Kuan, presidenta de la Alianza Nacional de Cafetaleros de Nicaragua (ANCN) alertó que los cafetaleros se quejan de la inseguridad, la cual ha ido en ascenso. “Esto se agudiza más en la época de corte, porque hay más circulación de personas y de dinero y eso nos preocupa mucho, ahora tenemos mucho más cuidado porque hay mayor inseguridad”, expresó.

Jacoby también hizo ver que si continúan los robos, esta información comienza a salir fuera y los contratos de los exportadores podrían verse afectados. “Que van a decir los compradores ¿me vas a garantizar el envío del producto y no te lo van a robar en el camino? Entonces vienen los exportadores a cuestionar los contratos y si se empiezan a perder algunos contenedores eso puede hacer que el comprador se ponga nervioso”, señaló Jacoby.

De hecho esta semana José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) manifestó que “los delincuentes andan haciendo su agosto”. “Reiteramos nuestro llamado a que las autoridades se concentren donde se debe de concentrar una autoridad, que es en detener el delito; en evitar que se sigan dando estas olas de robos alrededor del país”, dijo.

Anteriormente Aguerri, había expresado su preocupación por el aumento de la inseguridad en Nicaragua en las zonas turísticas del país, lo que se puso en evidencia con el asesinato de un ciudadano peruano, el pasado 18 de julio en la Isla de Ometepe, donde unos sujetos amarraron y amordazaron a una pareja de ancianos.

Hilleprandt añadió que el aumento de la inseguridad está dañando ya la imagen debilitada del país y eso va a incidir negativamente y si alguien pensaba en invertir, va ahuyentar la poca inversión.