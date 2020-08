Músicos suspenden sus conciertos en Centroamérica en honor a Beethoven por el Covid-19

Para este mes de agosto el dúo alemán de música clásica Raphaela Gromes y el Julien Riem estarían presentando sus magistrales conciertos en México, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala, en honor al 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, pero por la “crisis del coronavirus cancelaron los conciertos”, lamenta el pianista Julien Riems.

“Estamos muy tristes y esperamos que volvamos a recuperar los conciertos pronto y volvamos a tocar para ustedes en vivo”, expresó también la violonchelista alemana Raphaela Gromes. Sus mensajes lo dieron a conocer a través de un video que hicieron circular en los países donde tendrías sus eventos.

Lea además: Muere Manuel «El Loco» Valdés, padre del cantante Cristian Castro

Kohar Peñalba coordinadora de la Iniciativa Cultural Alemana Nicaragüense, comentó que esta actividad contaba con el respaldo del Goethe Institut, y que estaba programado presentarse en el Teatro Rubén Darío, “lo cual por razones no se pudo llevar a cabo actualmente”, por lo que se espera sus presentaciones para agosto del 2021.

Lea además: La reacción de Verónica Castro y otros más tras la muerte de Manuel “El Loco” Valdés

Peñalba recordó que estos músicos en 2016 estuvieron en Nicaragua, dieron a conocer la música de estos años e impartieron clases maestras para alumnos avanzados de música clásica.

Raphaela Gromes, Julian Riem – Once Upon a Time in the West

Raphaela Gromes – Richard Strauss: Cäcilie