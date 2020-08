En la Catedral de Managua no hay ninguna actividad presencial que sea promovida por sus autoridades religiosas, sin embargo todos los días llegan decenas de devotos católicos a rezar y cantar frente a la imagen de la Sangre de Cristo, la cual resultó severamente dañada el 31 de julio con el incendio en su capilla y que todavía no hay decisión firme sobre intentar reconstruirla.

Estos actos de piedad y devoción están todos los días en el tiempo que el templo permanece abierto, que es entre las 8:30 a.m. y 1:00 p.m. «La gente viene por necesidad espiritual», explica una religiosa encargada de anotar en un cuaderno las intenciones de misa de algunos devotos y lamenta la explosión sufrida en la capilla y la imagen de la Sangre de Cristo, cuyos vestigios se divisan a través de un portón de hierro que se instaló desde la parte interna de la iglesia para evitar el paso. Al ser la principal razón de la peregrinación, se voltearon nueve bancas hacia esa dirección.

La suspensión de cualquier evento que provoque aglomeración está vigente desde antes del siniestro en la capilla, que fue calificado de «terrorismo» por el cardenal Leopoldo Brenes, máxima autoridad religiosa en el país. La decisión estuvo motivada por el contexto de la pandemia del Covid-19, al seguir siendo una emergencia sanitaria.

Futuro de la imagen de la Sangre de Cristo

La imagen de la Sangre de Cristo fue llevada a Nicaragua hace 382 años, procedente de Guatemala. En declaraciones brindadas a LA PRENSA el 31 de julio, monseñor Miguel Mántica, párroco de la iglesia San Francisco de Asís, indicó que su traslado fue con la intención de reforzar el simbolismo de cada templo, los cuales empezaban a erigirse.

El nivel de afectación de la imagen es alto y ni siquiera se ha movido del lugar. El vicario de la Catedral de Managua, padre Said Ruiz, reconoció que todavía no hay una decisión oficial si reconstruirla o dejarla así y solo realizar intervenciones específicas para preservarla «porque se puede destruir en poco tiempo si no se hace algo», sostiene.

«El cardenal Brenes lo que ha dicho es que todavía se está tomando la decisión oficial porque está escuchando a la gente. Tiene que esperar también la valoración de algunos especialistas. Esperamos que vengan pronto de Guatemala cuando hayan vuelos», agrega el vicario de Catedral.

A la par del portón de hierro que se puso en la entrada a la capilla, está una imagen de la Virgen de Fátima y en la pared un papel donde aparecen los números de cuentas bancarias habilitados para donar dinero que sería utilizado en la restauración de la capilla la imagen de la Sangre de Cristo, que no se sabe si será replicada, restaurada o se dejará así aplicando algunas técnicas para su preservación.

«La gente ha estado donando y en su momento se brindará un informe de lo recaudado. El dinero es aparte de las cuentas de Catedral. Porque es para otro fin, para la capilla y para la imagen», adelantó el vicario de Catedral, quien este jueves día del Santísimo, llegó con una guitarra a rezar y cantar junto a la feligresía.

Continúa vigilancia

Pese al ataque del 31 de julio, el sistema de vigilancia privada no se ha reforzado en el templo, pero según fuentes anónimas, el sitio está siendo vigilado por policías de civil. Llegan como el resto de católicos a rezar y cantar, mientras observan quién entra y sale. «Esto es desde que empezaron las protestas afuera de la iglesia», dice una de ellas.