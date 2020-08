¿Querer o poder tener mascota en Nicaragua? Esto debe tomar en cuenta

Este 26 de agosto se celebró el día internacional de los perros y, aunque no es posible tener un número exacto de la población canina en el país, se estima que en los hogares nicaragüenses existen entre 1 o 2 animales de compañía (ya sean perros y gatos), según el doctor Alberto Argüello, investigador internacional para la Universidad Autónoma de Barcelona sobre derecho animal, quien considera que hace falta conciencia respecto a los que implica tener un perro como mascota por el cuidado que este necesita y el costo que implica.

No se trata únicamente de querer un animal de compañía, sino pensar en la protección y el cuido de estos animales por parte de sus propietarios, el cual no siempre es el adecuado y se trata de una gran responsabilidad que muchos nicaragüenses no pueden asumir.

«Lo primero que nosotros debemos preguntarnos es ¿podemos mantener a un animal?, porque cuando lo adquirimos es un compromiso por lo menos de 15 años que tenemos que garantizarles comida, salud, bienestar y un buen control médico», explicó Argüello.

El doctor Enrique Rimbaud, presidente de la Fudación Agua Mar y Tierra (Amarte), coincidió con Argüello al considerar que «tener una mascota es una decisión, nadie te obliga para tenerla». Pero que debe ser consciente tomando en cuenta que el animal será dependiente de nuestros cuidados.

«Cuando llega a tu casa, tenés que pensar en que le tenes que dar de comer, y no porquerías, sino comida de calidad, que hay que vacunarlo, desparasitarlos y cuidarlos. La mascota no pide llegar a tu casa, vos la traés», expresó.

Protección animal a la deriva

Para Rimbaud, los perros, al igual que muchos otros animales, se encuentran desprotegidos por las autoridades nicaragüenses respecto a la implementación de políticas públicas que estén enfocadas en su protección.

«En el país existen dos aspectos legales para los animales, el artículo 391 del Capítulo IV del Código Penal, y la Ley 747 de Protección y Bienestar Animal. La primera funciona, pero no se aplica. La segunda le falta la reglamentación para poder aplicarse, hoy por hoy, al gobierno le vale la protección animal, no hay políticas públicas», refirió Rimbaud.

Para el presidente de Amarte, las organizaciones de bienestar animal se limitan hoy por hoy al rescate, cuido y adopción de animales, sin poder hacer nada más en las políticas nacionales.

Rimbaud reconoció que, aunque el tema de la protección animal no ha tenido la atención necesaria por parte del Estado desde hace mucho tiempo, la crisis sociopolítica y la crisis sanitaria del Covid-19 opacaron más esta necesidad de la protección animal.

«Actualmente, con muy poca incidencia, son muy pocas personas las que se dedican a esto y es que los problemas propios del país son más urgentes y graves», lamentó.

Campaña dirigida a la salud de personas, no de animales

Recientemente, el Ministerio de Salud (Minsa) inició una jornada de vacunación antirrábica canica cuyo fin es «garantizar la salud de las mascotas». Pero según Rimbaud, con esta campaña de vacunación antirrábica, «el Minsa no está protegiendo a los canes, está protegiendo a la gente».

Para Argüello, las Alcaldías del país deberían deberían de jugar un rol importante para saber la densidad poblacional de los animales, en este caso los perros, con el único fin de garantizar la salud humana.

«Vos no podés tener seis o siete perros en tu casa porque, o comés vos o comen los perros. Además, ¿dónde defecan los perros?, ahí comés vos, pueden contaminar el manto acuífero, vas a contaminar tu casa, vas a contaminar a las personas», reiteró.

El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) junto al al Ministerio de Educación, según Argüello, deberían de promover una buena política pública para reinsertar a los animales de compañía en una forma ordenada en Nicaragua y es justo que se les de a ellos también una categoría de protección en la sociedad.