Luis Almagro da a conocer denuncias hechas durante la administración de Paulo Abrão en la CIDH

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), reafirmó este viernes su decisión de no renovar el contrato de Paulo Abrão para un segundo período como Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) y criticó a ese organismo por no priorizar el esclarecimiento de los hechos denunciados en contra del funcionario.

Almagro precisó en el comunicado de prensa emitido este 28 de agosto, que entre las 61 denuncias hechas durante la administración Abrão, hay «conflicto de interés, tratos diferenciales, retrocesos graves en la transparencia de los procesos, retaliaciones y violaciones al código de ética, impunidad para denuncias de acoso sexual, por mencionar algunas».

«Reitero, asimismo, que de ninguna manera incorporaré o reincorporaré a ninguna persona sobre la cual penden 61 denuncias. Más allá de la presunción de inocencia. es desconocer la gravedad que tienen estos hechos y que la CIDH tuvo más de un año para materializar esa presunta inocencia trasladando lo informado por la Ombudsperson (defensor del pueblo) a las instancias de la OEA correspondientes. Por el contrario, los Comisionados luego de ser informados al respecto, incluso por mi persona, en lugar de buscar el más pronto esclarecimiento de los hechos denunciados (a saber: conflicto de interés, tratos diferenciales, retrocesos graves en la transparencia de los procesos, retaliaciones y violaciones al código de ética, impunidad para denuncias de acoso sexual, por mencionar algunas) procedieron en forma prácticamente inmediata a expresar su voluntad de renovar por un nuevo período al entonces Secretario Ejecutivo. Cabe decir que el proceso llevado adelante por la ombudsperson fue largo y transparente dado que mantuvo permanentemente informada a la CIDH al respecto», manifestó Almagro en el comunicado de prensa.

Almagro expresó que le llama la atención que la CIDH considerara «que la persona más apta para el cargo es alguien con 61 denuncias pendientes de resolver lo que hace ver una situación funcional muy grave».

«Estos días me han hecho pensar mucho en la situación de las víctimas de acoso laboral, en el mundo entero, no solo en la Organización y para este caso. La situación que viven, cómo el sistema los invisibiliza, los enmudece, los aplasta. Cómo de pronto son lo menos importante de todo. Como el acusado mueve el sistema, como el sistema lo arropa sin importar nada y aún menos los derechos de las eventuales víctimas. En este tiempo he visto sin ambigüedades a un sistema corporativizarse y defender lo indefendible», agregó el secretario general.

Almagro contestó a las organizaciones internacionales que se han pronunciado sobre el diferendo y calificado la no renovación de Abrão como una intromisión a la autonomía e independencia de la CIDH.

Cuestiona a organismos que defienden a Paulo Abrão

«A aquellos que dicen defender derechos humanos como OACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derecho Humanos), HRW (Human Rights Watch), Amnesty, CEJIL, etc… desconocen derechos laborales básicos de trabajadoras y trabajadores para garantizarles la posibilidad de trabajar libres de acoso. Respuestas corporativas y negacionistas no es la mejor manera de dar justicia ni de garantizar los derechos humanos», aseveró Almagro.

También calificó como una campaña de desinformación la polémica que se ha generado alrededor del tema. «Respecto a cierta campaña de desinformación por la cual se pretende hacer creer que la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está de alguna manera en riesgo, reafirmo que no tengo ningún interés ni deseo de participar en la selección del próximo Secretario Ejecutivo, ni participar en las discusiones que lleven a su elección, ni de escogerlo por mi parte. Reafirmo, asimismo, que ese proceso corresponde y corresponderá a la CIDH», manifiesta el comunicado de prensa.

El contrato de Paulo Abrão en el cargo de Secretario Ejecutivo de la CIDH se venció el pasado 15 de agosto y Almagro se negó a renovarlo, lo que provocó el cisma con la CIDH.