Paty Navidad no se vacunará contra el Covid-19, porque «el virus existe pero no es letal»

La actriz mexicana Paty Navidad vuelve a generar polémica al hablar sobre la crisis sanitaria. Primero había dicho que el Covid-19 no existía, que era una estrategia de la Organización Mundial para la Salud para encarcelarnos en casa y controlar el mundo, después aseguró que las explosiones registradas en Beirut, Líbano, fueron juegos maquiavélicos. Esta vez expuso sus razones por las no tiene interés en vacunarse contra el coronavirus.

En las últimas semanas se informó sobre la fabricación de la Sputnik V, una vacuna rusa contra el virus, así como otras vacunas en América Latina. Lo anterior sumado a los esfuerzos de científicos, farmacéuticas y médicos especializados para conseguir la fórmula más efectiva.

«Definitivamente como diría el gran Mark Twain: es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Nos están mintiendo señores. No existe ninguna pandemia, más que psíquica», dijo en Instagram.

Ella espera que la gente que esté dispuesta a vacunarse después no se arrepienta, porque dice reconocer que sí existe el virus pero que no es mortal y que con algunos remedios caseros se puede controlar. «El virus existe, pero por sí solo no es letal. La letalidad es menos del uno por ciento, el 99 por ciento de los casos ya se han recuperado sin necesidad de la vacuna… Hasta con remedios caseros. Estamos en una de las trampas más grandes de la humanidad. Ojalá que la gente que está dispuesta a vacunarse no se arrepienta».

La actriz de grandes producciones mexicanas explicó sus razones para no vacunarse. «No estoy diciendo que no lo hagan, cada uno es libre de hacerlo, espero que no sea una obligación porque yo no me pienso vacunar, ya lo he dicho en repetidas ocasiones, sé de lo que hablo», manifestó.

Ella hizo enfatizó en que no está diciendo a las personas que no se apliquen la vacuna, simplemente que ella no está dispuesta a tomar ningún riesgo ya que desconoce los efectos secundarios del tratamiento.

La pandemia del coronavirus, ha dejado en México, según datos de la Secretaría de Salud (SSa), hasta el jueves 27 de agosto, 579,914 casos positivos y 62,594 muertes en el país, donde reside Navidad.