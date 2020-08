María Haydée Osuna descarta propuesta de Miguel Rosales: «Voy a esperar la resolución del CSE»

La diputada María Haydée Osuna, presidenta en disputa del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), manifestó que esperará la resolución del Consejo Supremo Electoral (CSE) como única salida para solucionar la litis interna del partido rojo, en donde se disputa la presidencia con el también diputado Miguel Rosales.

Este viernes, a través de un comunicado, Rosales le propuso por tercera ocasión a Osuna, aceptar que se realice una convención liberal y que en los próximos 60 días, la reconocería como presidenta del partido liberal, a cambio de que retire las impugnaciones ante el CSE.

«Voy a esperar la resolución del CSE. Si es favorable, está bien y si no es favorable, no nos vamos a ir del PLC. Vamos a estar aquí en el partido, nosotros no vamos a irnos a otros partidos», advirtió Osuna.

Lea además: Miguel Rosales propone a María Haydée Osuna que hagan una convención liberal para resolver la litis del PLC

Rosales, no es el presidente del PLC

Tras el comunicado público emitido por el PLC este viernes, Osuna manifestó que todo lo actuado es ilegítimo.»En principio quiero decir que ese comunicado es público. Que yo no he llegado a ningún acuerdo con él (Miguel Rosales).Él no es el presidente del PLC, él no puede emplazarme a mí, expresando esa propuesta. La presidenta del Partido Liberal Constitucionalista es María Haydée Osuna, legalmente inscrita en el CSE. Miguel Rosales es el Secretario Nacional de Organización», indicó.

Osuna también argumentó que antes de interponer sus recursos de impugnación ante el CSE, ella junto con sus correligionarios, presentaron varias impugnaciones de manera interna, pero los directivos, incluido el caudillo del PLC, Arnoldo Alemán, rechazaron sus propuestas.

«Nosotros agotamos el procedimiento administrativo, queríamos solucionar nuestro problema interno aquí en el partido, sin embargo, nos cerraron la puerta de manera arbitraria, por eso impugnamos ante CSE», explicó.

Por eso, «estamos esperando la resolución, independientemente que les guste o no les guste, yo soy la presidenta nacional del partido», destacó Osuna, quien indicó que su periodo como presidenta legal del PLC culmina hasta el 2023.

Lea También: PLC acepta que propuesta de reformas electorales se decidan dentro de la Coalición Nacional

Osuna también denunció que el caudillo liberal, Arnoldo Alemán, con el objetivo de presionarla, para que ceda ante el conflicto interno, dio instrucciones a Martín Aguado, quien es tesorero nacional del PLC, de no pagar las facturas de los servicios de agua potable y energía eléctrica de las instalaciones del partido liberal, ubicado en el Barrio 380, de Managua y de retener el salario de al menos 17 trabajadores de la institución liberal.

La diputada Osuna y un grupo de miembros del PLC, no están de acuerdo con la designación de Rosales, como nuevo presidente, porque alegan que no se consultó a las bases liberales, ni cumplieron con los procedimientos establecidos en el mismo partido liberal, generando una crisis interna en la organización política, que ahora la solución esta en manos del CSE.