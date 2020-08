Ricardo Zambrana: «Daniel y Rosario son la mejor representación de la mediocridad»

Comenzó haciendo radio y participando en algunos capítulos de la serie Sexto Sentido. Le dieron la oportunidad de aprender a editar y así descubrió su vocación. Actualmente prepara una serie animada llamada Artemisa, que estará disponible en septiembre en YouTube.

¿Qué quería ser de pequeño?

Primero doctor y después astronauta, luego descubrí que lo mío era el audiovisual.

¿Cuál fue su juguete favorito?

Me gustaba el futbol y jugar a la PlayStation.

¿Cómo se describiría?

Soy hiperactivo, creativo y diría que curioso.

¿Ha tenido algún apodo?

Varios, en la universidad me decían Richi, pero Zambranitis fue el que más pegó.

¿Ha estado en algún momento a punto de morir?

Varias. Dos de ellas en accidente y una, cuando tenía un cuchillo en el cuello.

¿Qué le pone nervioso?

Yo soy bastante claustrofóbico. Me pone nervioso el confinamiento y también las multitudes.

Tres deseos.

Que Nicaragua sea libre, poder vivir de la realización audiovisual y poder hacer una familia con mi esposa.

¿Le gusta bailar?

Me gusta bailar… (ríe) lo que no me gusta es como bailo.

¿A qué personaje admira?

He sido muy fanático del científico Carl Sagan.

¿Cuál es su comida favorita?

Los tacos mexicanos.

¿En qué país le gustaría vivir?

Si me pedís uno que no fuera Nicaragua, te diría Austria.

Un momento vergonzoso.

Una vez en televisión presenté a Carlos Mejía Godoy como Luis Enrique Mejía Godoy.

¿Qué opina de Daniel Ortega y Rosario Murillo?

Daniel y Rosario son la mejor representación de la mediocridad nicaragüense. Sabemos que podemos aspirar a algo mucho mejor, pero no nos disponemos a hacerlo y hasta cierto punto creemos que lo merecemos.