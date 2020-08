El jugador rechazado en Nicaragua por ser viejo lleva dos años jugando en el futbol costarricense

Raúl Leguías mantiene un alto nivel competitivo a sus 38 años. El delantero nacional completará en su nuevo club, Cofutpa Palmeras, dos años consecutivos jugando en la Liga de Ascenso de Costa Rica, un torneo muy exigente porque solo dos—AS Puma y San Carlos— de los últimos diez recién ascendidos bajó a la temporada siguiente. «Me pareció bien venir aquí porque es un equipo que busca ascender a Primera y vengo por ese objetivo», avisa.

El goleador histórico de la Selección de Futbol en eliminatorias mundialistas trascendió llevando a AD Santa Rosa, un equipo pequeño, a su primera semifinal en el Apertura 2019. A partir de ese momento, las ofertas aumentaron pero decidió permanecer ahí por el trato recibido hasta el curso pasado interrumpido por el Covid-19.

Leguías estaba en Nicaragua desde marzo con la idea de quedarse a jugar en la Liga Primera después de dos años, sin embargo desilusionó al ver que las puertas estaban cerradas para él. «Incluso un entrenador me quería fichar y no lo dejaron», señala. «A mí me sorprendía porque en ese momento tenía ofertas de Costa Rica y Panamá y no entendía porque no me dejan jugar», apunta el delantero que siempre se ha sentido respetado en Costa Rica.

Rechazado por viejo

El delantero ha escuchado que la razón por la que lo rechazan por su edad, algo que no entiende porque juega en un futbol exigente como es la Liga de Ascenso costarricense. «Costa Rica es un país muy maduro en el ámbito de futbol. Para ellos es mejor un jugador de experiencia si tiene condiciones, no están viendo la edad, solo interesa tu rendimiento y lo que vengas aportar».

«En Nicaragua al jugador de experiencia no le quiere pagar, prefiere apostar al jugador joven y pagarle poco. El futbol siempre requiere de jugadores de experiencia. El joven necesita que los de experiencia lo guíen, tanto en los equipos como en la selección, y creo que eso no ha pasado en los últimos años. Por eso el joven no dura en buen nivel porque le hace falta madurar y eso se lo va dando el jugador de experiencia», reflexiona el delantero nacional.

Importa nivel no la edad

¿Cuánto tiempo ha pasado la Selección sin un delantero que hagan goles?, se pregunta Leguías. «Han apostado en prospectos que en sus clubes hacen goles, pero en Selección no porque enfrentan defensores de experiencia y algunos al no rendir igual les afecta la parte mental, el jugador joven la parte mental es débil y si ellos tienen a la par un jugador de experiencia van a aprender más y crecer».

Leguías pone de ejemplo los casos de los costarricenses Christian Bolaños (36 años), Bryan Ruiz (35) y Celso Borges (32). «Son veteranos, pero tienen rendimiento, son los que dan experiencia y tranquilidad al grupo. No digo que toda jugador veterano debe estar en un club o selección, sino el que tiene un buen rendimiento. Tener un jugador veterano que no tenga nivel a uno que lo tenga son dos cosas diferente y el aporte sería de una forma distinta».

Nicas en Liga de Ascenso

Raúl Leguías (Cofutpa Palmares)

Randall Aguinaga (Marineros Puntarenas)

Brayan Mendoza (Municipal Liberia)

Jessie Ruiz (Puntarenas FC)

Jordi Urbina (Consultants)