Erasmo Ramírez confiesa que pasó 17 días batallando contra el Covid-19

Erasmo Ramírez da la impresión de que está hecho para superar las mil y una vicisitudes que la vida le presente, lo ha demostrado siempre desde el inicio de su carrera y recientemente volvió a dar prueba de ello, al confesar que pasó más de dos semanas fuera de acción a causa del Covid 19, pero que ya está en plenitud de condiciones para seguir luchando por una nueva oportunidad de volver a Grandes Ligas, con unos Mets de Nueva York que se resisten a abrirle un espacio en su cuerpo de lanzadores.

“Pasé 17 días fuera de acción porque me dio el Covid-19. Me empezó como el 28 o el 29 del mes anterior. No tuve más que hacer que estar fuera de actividad y esperar”, confesó Erasmo Ramírez.

Agregó que “gracias a Dios me he sentido bien y ya estoy de vuelta trabajando en mis cosas de abridor, siempre con el entusiasmo de mejorar cada día”.

Asimismo, Erasmo declaró que “me he sentido saludable del brazo de lanzar y mis picheos han estado bien. Ultimadamente me he enfocado en trabajar el modo correcto de usar mis lanzamientos”.

Sobre falta de oportunidad

Respecto al porqué considera él que los Mets no le han dado la oportunidad de jugar con el equipo grande, Erasmo declaró que “las decisiones sobre quién sube y quién no le pertenecen a ellos (la organización), un no puede hacer nada más que seguir entrenando duro para estar listo una vez que ellos decidan darle la oportunidad”.

En lo que va de la temporada los Mets han utilizado a más de una decena de relevistas, incluyendo a algunos con cifras muy discretas y que por lo tanto, al menos en números, no son superiores al nicaragüense. Sobre esto, Ramírez señaló que “es cierto que han subido a otros lanzadores, pero hay que tomar en cuenta que a ellos les ayuda el hecho de estar en la lista de protegidos, a la cual yo no pertenezco”.

“Ciertamente desespera estar trabajando duro y no recibir la oportunidad, pero he entendido que lo que debo hacer es mejorar cada día, fortalecer mi confianza personal y mantenerme saludable”, concluyó el tirador rivense.

Erasmo en números

Erasmo Ramírez tiene 30 años de edad y cuenta con una experiencia de ocho temporadas en el beisbol de Grandes Ligas. Entre el 2012, su año de debut con los Marineros de Seattle, y el 2019, año en el que solo realizó un relevo con los Medias Rojas de Boston, acumula 32 victorias con 39 derrotas y una efectividad de 4.40.

A lo largo de 193 juegos y 640.2 episodios lanzados en su trayectoria, Ramírez admite 622 imparables (99 jonrones) y 313 carreras limpias, otorga 182 bases por bolas y poncha a 497 adversarios.

Tras un 2019 en el que su actividad fue solo de tres episodios con los Medias Rojas de Boston, los Mets de Nueva York decidieron contratar a Erasmo Ramírez, quien durante el Spring Training lanzó para 1.13 al permitir solo una carrera en ocho entradas. Pese a esta actuación y a que ha sido colocado en el “taxi squad” (grupo de tres jugadores que acompaña al equipo a los viajes), aún no recibe la oportunidad de debutar en la actual temporada.