La historia del nuevo mánager de Rivas: Una lesión truncó su carrera dando a luz al entrenador

En un partido de Ligas Menores con San Francisco en Bakersfield, Joel Fuentes siguió un elevado de foul sobre la tercera. El viento se llevaba la pelota y él seguía el ritmo de sus piernas. No miró un montículo utilizado por los lanzadores del bullpen, perdió el equilibrio y se estrelló sobre una de los bordes de la barda de los costados. Aún no recuerda qué pasó luego, solo que despertó en el hospital con el diagnóstico que se había dañado las vértebras lumbares. Ahí murió el Fuentes pelotero y nació el entrenador, encontrando un espacio en los Mets de Nueva York.

En 2017, Fuentes no se imagina pisar Nicaragua. Pancasán Arce, ahora presidente de la Liga Profesional, solicitó entrenadores a los Mets de Nueva York para fortalecer el campeonato. Fuentes tenía 15 años en la organización y le dijeron que era importante que iniciara a asumir nuevas experiencias y nuevos roles. Tomó un avión hacia Nicaragua, se convirtió en el mánager de León, y aunque ese año los felinos tenían el conjunto más endeble, tuvieron un buen cierre, pero insuficiente para aspirar al título. Fuentes no logró el campeonato, sin embargo, encontró el amor en Nicaragua.

Actualmente su año se divide entre estar en los campos de entrenamientos de los Mets en las Ligas Menores y estar en Nicaragua con su esposa. No obstante, tras dos años de esa primera experiencia en Nicaragua como mánager, Mauricio Marenco, presidente de los Gigantes de Rivas lo sorprendió: «Me llamó que viniera a Managua, estando acá me llevé la sorpresa que me dijo que iba a ser el mánager del equipo. Me reí pero fue una risa de asombro y acepté con mucho honor y responsabilidad», confiesa.

Fuentes trabajaba como asesor de Marenco, era el encargado de contactar y recomendar jugadores profesionales y de diferentes organizaciones para jugar con los sureños. «Estoy contento con los jugadores que hemos protegido. Hay que esperar pero considero que vamos por buen camino. Siempre trato de hacer mi trabajo y aportar desde mis conocimientos. Luego de ser mánager en León, Yader García (presidente del equipo) me dijo que sería Sandor Guido el nuevo estratega y que yo lo apoyara como asesor y lo hice con gusto, hasta que en la temporada siguiente Rivas me contrató», relata Fuentes.

En el oficio de mánager, fuentes se considera muy observador. «El núcleo de esta liga está en los nacionales. Soy una persona flexible y me gusta definir los roles y asumir las responsabilidades. Desde mi óptica mi trabajo es rendirle cuentas al presidente como también a la fanaticada y al mundo entero, pero ese es el orden de prioridades. Solo le pido tres cosas a mis jugadores: puntualidad, responsabilidad y que disfruten el juego sin cruzar las líneas».

Ese joven firmado por San Francisco que vio cómo su carrera se truncaba, aprendió a tener empatía, también se dio cuenta que en el deporte siempre hay que tener un plan «B» y es por eso que estudió Psicología, por lo cual su metodología de enseñanza en el juego siempre llega a los jugadores. A sus 44 años sabe que aunque no cumplió el sueño de llegar a las Grandes Ligas no tiene nada que envidiar a nadie del juego. «Conozco el beisbol de la A a la Z y he tenido la suerte de aprender de grandes personas como Jim Leyland y recoger sus conocimientos. Ahora llegó el momento de entregarme por completo y responder a las expectativas causadas», concluyó.