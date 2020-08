Cuando las siete organizaciones que hoy conforman la Coalición Nacional tomaron la decisión de unirse, sabían que el siguiente paso era crear las reglas que regirían su funcionamiento y toma de decisiones.

Esta tarea les ha tomado varios meses y hasta la semana pasada después de múltiples reuniones, reproches y acusaciones mutuas de todo tipo, el esperado humo blanco seguía sin aparecer. Razón. Negociar sin ánimo de negociar no produce resultados. Por ello, el subsecretario de Estado de Estados Unidos de Norteamérica tuvo que reunirlos en una conferencia virtual que duró una hora y treinta y dos minutos. Las únicas dos preguntas que les hizo el funcionario fueron: ¿Cuál es el estado actual de la Coalición Nacional? ¿Cuáles son los avances dentro de la Coalición para definir el método de selección democrática de las candidaturas?

Hasta donde tengo conocimiento, el funcionario no quedó del todo satisfecho con el resultado de la reunión. Por eso no me extrañó que la semana recién pasada, varios expertos internacionales en resoluciones de conflictos aparecieran ofreciendo sus buenos oficios en calidad de mediadores. Ofrecimiento que fue aceptado por unanimidad por la Coalición. Los mediadores después de escuchar sus argumentos les manifestaron que deseaban reunirse por separado con cada uno de ellos. Al momento de escribir este artículo todavía no tengo conocimiento sobre el resultado de los encuentros, pero de algo pueden estar seguros y es que los comentarios y conclusiones de los mediadores serán del conocimiento del señor Michael Kozak y del secretario general de la OEA.

Hace un año, el doctor Noel Ramírez —expresidente del Banco Central— compartió en las redes sociales los escenarios que llevan al fracaso de una negociación. Decía él: Cuando inicias la negociación con un ultimátum, no tendrás éxito. Cuando los recursos para alcanzar tu objetivo están en las manos de tus futuros aliados, a menos que su objetivo coincida con el tuyo, no tendrás éxito. Las negociaciones que de previo excluyen a sectores o aliados potenciales no serán exitosas. Cuando los representados no saben cómo fueron escogidos los representantes, la negociación no será exitosa y finalizaba con una frase que debería hacernos pensar y bastante: “Cuando no pagas el costo del fracaso de una negociación, no tienes un interés real en el resultado o lo que es peor, jamás tuviste interés en su éxito”.

Lo antes expuesto nos obliga a hacerles saber a los señores de la Coalición Nacional que los estamos observando y que no nos gusta lo que vemos. A mi juicio, los diferentes conflictos de la Coalición se reducen a uno solo y es que hay quienes tienen agendas diferentes a lo que todos esperamos. Mi consejo es que desistan de seguir discutiendo quién tiene mayores méritos para representarnos porque todos son necesarios, pero ninguno es indispensable. Traten de dedicar su mejor esfuerzo en lograr la unidad que la comunidad internacional que nos apoya y nuestro pueblo les está demandando.

Ahora quiero referirme a algo que hace rato les está quitando el sueño a los señores de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD). Es la forma en que se elegirán los futuros candidatos a elección popular. A ellos y a cualquier otro que le desvela saber cómo va a ser la repartidera, le tengo una mala noticia Las reparticiones de candidatos a la antigüita quedaron en el pasado, este régimen nos ha hecho mucho daño: la masacre del dieciocho de abril, la manipulación de la pandemia, la forma inhumana en que se está tratando a los exiliados que regresan y las torturas a nuestros reos políticos, por mencionar algunos. Por ello, pónganle sello que los futuros candidatos los señalará, el pueblo en su momento.

Para finalizar les dejo un pensamiento de don Fabio Gadea: “La unidad no es para niños irreflexivos, ni para gente mezquina, es para almas grandes”.

El autor es comentarista político.