Maureen Porras Flores, la nica que aspira a ser representante estatal en el Congreso de la Florida

Maureen Porras Flores, de 31 años, llegó hace 24 a Estados Unidos junto con su familia, obligados a exiliarse a causa del asedio y hostigamiento ejecutado por el sandinismo en el 1979. Ahora se encuentra en plena carrera para convertirse en representante estatal en el Congreso de la Florida.

Porras es abogada de Inmigración y se ha dedicado durante más de 10 años al servicio público de la comunidad latina; defender a inmigrantes nicaragüenses y latinos que han salido huyendo de sus países por razones políticas, incluyendo a miles de compatriotas que se exiliaron ante la brutal arremetida del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, durante las protestas ciudadanas de abril de 2018.

Maureen dio un primer paso cuando ganó las elecciones primarias del partido demócrata este 18 de agosto del 2020, lo que le permite ser candidata al cargo de representante estatal en el Congreso de la Florida por el Distrito 105. De ganar las elecciones finales este próximo 3 de noviembre, se convertiría en la primera nicaragüense como representante estatal de la Florida. Maureen Porras Flores conversó con LA PRENSA sobre sus aspiraciones políticas en Estados Unidos y su visión sobre la crisis social que vive Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Su vida en Nicaragua, ¿dónde naciste?

Nací en Managua. A los seis meses de nacida mi mamá, María Isabel Flores, se vino sola a los Estados Unidos. Mis hermanas y yo nos quedamos con mi papá y mi abuela materna. Cuando tenía siete años, vine a los EE.UU. para reunirme con mi mamá y crecí en Miami.

¿Qué motivó a sus padres a salir del país?

Mi mamá estaba huyendo de las condiciones del país, incluyendo el comunismo y la situación económica y sociopolítica. También quería crear una mejor vida para nosotras. No nos pudo llevar porque no tenía los recursos y mi papá no podía salir. Tiempo después, mis tías y mis tíos huyeron del sandinismo en el año 1979. Mi papá Mauricio José Porras era uno de los menores de 14 hermanos y fue perseguido por los sandinistas.

¿Cómo ha sido su proceso en la política de Estados Unidos?

Mi propia experiencia de inmigrante y la cultura diversa que tenemos en Miami al sur de la Florida, me impulsó a seguir una carrera que iba a ser en leyes y en Inmigración. Fui a la Universidad Internacional de la Florida, aquí en Miami, donde me gradué en Ciencias Políticas. Durante mis estudios, también estaba trabajando en el campo de Inmigración en diferentes capacidades, empecé con unas pasantías en 2007 con una congresista, aquí en Miami. Esa fue mi primera experiencia con la política. Nos enfocamos en proyectos de Inmigración.

En 2008, comencé a trabajar en un bufete de abogados de Inmigración, donde duré cuatro años. De ahí me fui a la Escuela de Leyes (2012-2014) y participé como representante estudiantil, representé a varios inmigrantes frente a las Cortes de Inmigración y las Oficinas de Inmigración.

¿A qué se dedica actualmente?

Me gradué como abogada y también me dediqué de nuevo a trabajar con inmigrantes. Ahora soy la directora de servicios legales de Inmigración para una organización sin fines de lucro, aquí en el sur de la Florida. Nos dedicamos a servir a refugiados, inmigrantes y a ayudar a la comunidad; esa es la misión de nuestra organización, ayudar a toda la comunidad, especialmente a los inmigrantes.

¿Qué la motivó a participar para ser representante estatal en el Congreso?

Yo sabía que necesitábamos un mejor liderazgo, un cambio de leyes, un cambio de líderes que de verdad se enfocaran en la comunidad y no en intereses especiales. Durante los últimos cuatro años, el trabajo de Inmigración ha sido difícil, porque Inmigración ha puesto varias leyes y políticas que son básicamente antinmigrantes y ha hecho mi trabajo muy difícil. Particularmente este asiento que iba a estar abierto a estas elecciones, tomé la oportunidad de participar porque es un distrito (105) que no iba a tener a un representante, iba a estar abierto y pensé que era una buena oportunidad de empezar a nivel local, a nivel estatal, para poder ayudar a nuestra comunidad y poder influenciar y trabajar con la comunidad. Por eso decidí postularme y eso es lo que nos proponemos hacer en noviembre. Sería la primera nicaragüense en ser representante a nivel estatal en la Florida.

¿Qué opina sobre la actual crisis sociopolítica de Nicaragua?

Me da mucho pesar lo que pasa en Nicaragua, yo ayudo a nicaragüenses que están huyendo de la opresión, sé que hay varias víctimas, presos políticos y todo es debido a un dictador. Estoy muy contenta que Estados Unidos haya empezado a sancionarlos, necesitamos hacer más, necesitamos ayudar a nuestra gente. No solo aquí en EE.UU., sino también en Nicaragua y deshacernos de esa dictadura.

¿Los nicaragüenses exiliados a raíz de la crisis de abril de 2018 contarían con su respaldo si llegara a ganar el cargo de representante estatal?

Claro que sí, y lo han tenido. Como te dije desde mi organización, no solo como abogada de Inmigración, pero como legisladora yo apoyo a los nicaragüenses exiliados aquí y apoyaría a los nicaragüenses como hasta ahora. También apoyo la pelea contra gobiernos comunistas, contra dictadores, igual que lo hemos hecho siempre.

Ganó las elecciones primarias con más del 60 % de los votos, ¿qué significado tiene para usted contar con el apoyo de la comunidad latina?

Es un orgullo honestamente. Este distrito justamente cubre la ciudad de Sweetwater aquí en Miami que tiene la concentración más grande de nicaragüenses, y yo vivo en el distrito y es un orgullo. Es una buena oportunidad de representar a los nicaragüenses, a los latinos y a todos los que estén en el distrito, estoy muy orgullosa y agradecida definitivamente, por el apoyo que he recibido de la comunidad nicaragüense. Ellos entienden que yo soy una servidora pública, que mis intenciones son ayudar a la comunidad como lo he estado haciendo durante los últimos 11 años, proveyendo servicios de Inmigración y ayudando a los inmigrantes y a las personas que están huyendo de sus países por razones políticas, persecución y eso es lo que quiero hacer, ayudar a nuestra comunidad a nivel estatal y en la legislatura.

¿Ha tenido la oportunidad de venir a Nicaragua, tras varios años en EE.UU.?

Sí, en varias ocasiones, incluso me comprometí en Nicaragua. Mi esposo Caleb Johnston me pidió matrimonio el 24 de octubre de 2016, en una visita al volcán Masaya. Por eso me da tanto pesar ver a nuestro país así. Yo espero que todo cambie, vamos a hacer lo que se pueda para poder cambiar a Nicaragua.