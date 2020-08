Campesinos conformarán nuevo consejo anticanal para desconocer a Medardo Mairena

Líderes campesinos en los territorios de la zona canalera conformarán un nuevo consejo nacional del Movimiento Campesino Anticanal, para desconocer a Medardo Mairena como coordinador de la organización, confirmaron a LA PRENSA varias fuentes vinculadas a la organización.

La fractura en el Movimiento Campesino se debe a la reelección por tercer año consecutivo de Mairena y los demás miembro del actual consejo nacional, un proceso que para las bases violó los estatutos. También se acusa a los actuales dirigentes de desviarse de los objetivos de lucha, utilizar al Movimiento como plataforma política y entregarle el control al Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

«Desconocemos totalmente todo lo que ha hecho Medardo Mairena y su directiva, porque él violó nuestros reglamentos. No nos han tomado en cuenta en las comunidades y todo porque tienen politizado al Movimiento Campesino, porque Mairena se lo está entregando al PLC», reclamó Adolfo Ojeda, uno de los líderes comunitarios de Los Chiles, en el departamento de Río San Juan.

Ojeda y Henry Ruiz, otro de los dirigentes, refirieron que se están reorganizando las asambleas territoriales en localidades como El Tule, en San Miguelito; La Unión, La Fonseca en Nueva Guinea), en Altagracia, en la Isla de Ometepe y en el resto de la franja canalera, para elegir a un nuevo consejo nacional.

La organización incluye a los campesinos en el exilio para que tengan voz en las decisiones, aseguró Ruiz, quien está exiliado.

Hasta el nombre cambiarán

La separación con el grupo de Mairena incluirá hasta el nombre. Ojeda dijo que piensan «rescatar el objetivo con que nació el Consejo Nacional de Defensa de la Tierra y Soberanía» en 2013, con el nombre de Movimiento Campesino Anticanal. Actualmente el grupo de Mairena se identifica como Movimiento Campesino de Nicaragua.

Los reglamentos del campesinado establecían que el coordinador y el resto del consejo fuese electo por seis meses, sin embargo Mairena lleva en el cargo desde 2017 y lo seguirá siendo hasta el 2021. Su reelección, según ha explicado Mairena a LA PRENSA, se permitió la modificación a los estatutos porque miembros del consejo le pidieron permanecer más tiempo al frente debido al contexto de crisis sociopolítica que vive el país.

«Reclamamos la autonomía del Movimiento y la independencia de partidos políticos. Don Medardo y ese grupito que lo acompaña, todos son militantes del PLC. Desde que asumió la coordinación se ha dedicado a formar directivas con gente del PLC para desplazar a los campesinos», aseguró Ojeda.

Martín Oporta, dirigente de La Unión, en Nueva Guinea, se sumó al reclamo por lo que calificó «al abuso político» con el campesinado. «Para mí es el cuarto período de Medardo Mairena, no el tercero, porque se vino reeligiendo de forma ilegítima. Se ha desplazado a los miembros del consejo y reemplazándolos por otros que nosotros no conocemos, que los campesinos no elegimos», reclamó Oporta.

La idea de este nuevo grupo es informar a los campesinos en todos los territorios sobre los desacuerdos entre los dirigentes y de cómo no están siendo tomados en cuenta para la toma de decisiones.

Expulsaron a primero líderes

Francisca Ramírez, Manuel Sosa, Trinidad Morales,Ronald Enriquez, Martín Oporta, Martín Soza y Henry Ruiz son parte de los primeros líderes que organizaron al campesinado para luchar contra el proyecto del Gran Canal Interoceánico, que el régimen de Daniel Ortega le adjudicó de forma directa a la empresa HKND, del empresario chino Wang Jing en 2013. El Movimiento Campesino Anticanal es considerado la fuerza antigubernamental más representativa contra la dictadura de Ortega.

Sin embargo ahora sufre una división. Los dirigentes Ojeda y Ruiz refirieron, por separado, que la cisma empezó con la separación de los miembros, que hizo el consejo nacional al frente de Mairena.

«El consejo nacional lo integraban 20 personas, pero (Medardo) Mairena puso a simpatizantes del PLC, expulsando a los verdaderos campesinos, a los que hemos luchado desde el primer día para que la dictadura no nos roben nuestras tierras y en defensa de la democracia en Nicaragua», denunció Ruiz, desde el exilio.

Los dirigentes descontentos aseguraron que las directivas actuales no fueron electas en asambleas territoriales como lo mandan los reglamentos de la organización, por lo que las desconocen. Explicaron Ruiz y Ojeda que a la vez que se realiza la reorganización interna del Movimiento Campesino Anticanal, una comisión viajará a Managua en los próximos días a explicar a los ciudadanos e incluso a los aliados en la Coalición Nacional, que se desconoce a los directivos liderados por Mairena.