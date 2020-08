UNAB reitera que no hay condiciones políticas para participar en unas elecciones

La organización opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab), reiteró su posición de no participar en futuras elecciones, si el régimen de Daniel ortega no brinda las condiciones adecuadas, sin embargo consideran que es fundamental la organización.

Por lo que este lunes, dieron a conocer que ha extendido sus bases de trabajos en 129 municipios del país, en los cuales, han conformado 51 equipos de trabajos y han electo a 78 consejos municipales, como un continúo proceso de fortalecimiento para lograr cambios estructurales, de cara a la construcción de una nueva Nicaragua.

En el comunicado «avances en la conformación de los consejos municipales y distritales», la Unab detalló que cuentan con siete técnicos que se encargan de cubrir las diferentes regiones del país, que tienen el propósito de alcanzar antes del cierre de este 2020 la conformación de 153 consejos municipales, más siete consejos distritales en Managua.

«La Unidad Nacional Azul y Blanco continúa el trabajo territorial para conformar los Consejos Municipales y Distritales. En el caso de Managua, con el objetivo de que más personas participen a nivel político y social para lograr cambios estructurales de cara a la construcción de la Nicaragua para todas y todos», reza el comunicado.

Además explican que este proceso de extender sus bases en todo el territorio empezó a funcionar desde pasado 20 de enero de 2020, tras elegirse a la Secretaría Técnica de Territorios (STT).

«La Unidad Nacional sigue creciendo. Hace ya varias semanas inicie un periplo por distintos municipios comunidades y comarcas de Nicaragua, priorizando aquellas zonas del país recónditas en donde usualmente no llegan las redes sociales o donde muy pocas veces son visitadas y lo que hemos encontrado es otro rostro; un rostro de esperanza de energía y entusiasmos», manifestó el politólogo Félix Maradiaga, miembro del consejo político de la UNAB.

Bajo asedio y represión

La organización opositora, también reveló que los encuentros de trabajos con integrantes de consejos políticos municipales no han sido fáciles, debido al asedio y represión de parte de oficiales de la Policía Orteguista, que los detienen cada vez que van a realizar alguna reunión.

«La Unidad Nacional ha mantenido de que no iremos a elecciones si primero no se dan las condiciones, pero creemos de que aunque no hay condiciones para ir a elecciones, es fundamental la organización. Sorprendentemente a pesar de ese asedio, las personas se están organizando, en medio de toda esta enorme represión hay una voluntad de organización ciudadana», expresó Maradiaga.

«Aun en medio del acoso y aun en medio de la represión porque siempre hemos denunciado con claridad que hasta este momento no se nos ha permitido hacer reuniones de forma pública o de forma abierta, en las pocas ocasiones en que hemos tratado hacer este tipo de reuniones el acoso policial a la Unidad Nacional ha sido brutal», señala el comunicado.