Tampa Bay le tiene tomadas las medidas a los Yanquis

Al contrario de la percepción que existe, a Tampa Bay se le hacía difícil derrotar a los Yanquis en su propio parque en Nueva York. El año pasado, la tropa de San Petersburgo tuvo récord de 2-8 en la casa de los bombarderos y acumulaba 13-35 en los pasados cinco años.

Sin embargo, los que no puedan ganar ahora en el Yankee Stadium son los Yanquis, quienes han sido derrotados cuatro veces en cuatro juegos por los Rays ahí en esta temporada. Y en Florida, superan a los Mulos en tres de cuatro enfrentamientos, para acumular 7-1 contra ellos.

La última victoria de los Rays, quienes ahora sí le agarraron el número a los Yanquis, llegó este lunes 5-3, con todo y Gerrit Cole en la colina. Tyler Glasnow los mantuvo sin hit ni carrera durante 5.1 entradas, mientras Ji-Man Choi (3) y Kevin Kiermaier (2) se llevaban la cerca.

Tampa atacó de entrada a Cole (4-2) con el tablazo de Choi con uno en base en el primer episodio. Luego Kiermaier agregó el suyo en el segundo inning y sobre el 3-0, Glasnow comenzó a crecer, al extremo de lanzar sin hit hasta el sexto, cuando DJ LeMahieu dio infield hit.

Al final, Glasnow (2-1) se llevó el triunfo con una labor de seis innings, dos hits, sin carrera y nueve ponches. Los Yanquis salvaron el honor mediante jonrones de Gio Urshela (6) y Luke Voit (13), pero no le evitaron a Cole una segunda caída al hilo, luego de 28 aperturas sin perder.

«Ellos (los Yanquis) siempre han pateado nuestros traseros aquí en su lugar, pero ahora nosotros hemos volteado el guión», dijo Kiermaier tras el partido. «Siete victorias en ocho juegos suena bastante bien, pero deseamos que sea nueve de diez en un par de días», agregó.

Los Mellizos perdieron la oportunidad de realizar un triple play en el cuarto episodio y al final hasta perdieron 8-5 un partido que ganaban 4-0 ante los Medias Blancas, quienes capturaron su triunfo 12 en sus últimos 14 desafíos y se afirmaron en el primer lugar en el Centro de la Liga Americana.

El cubano Luis Robert conectó su décimo jonrón para empatar el juego y su octavo doble para decidirlo, pese a que Lucas Giolito quedó lejos de su salida anterior cuando lanzó un no hitter, pero el también antillano José Abreu, el dominicano Nomar Mazara y Adam Engel impulsaron dos carreras cada uno.

No obstante, la jugada rara se dio en el cuarto. Con las bases llenas y sin out, Danny Mendick de los Medias Blancas sacó línea por segunda que el camarero de Minnesota, Luis Arraez, botó de su guante y los corredores quedaron sin saber qué hacer, pero Arraez hizo lo peor.

This looks like in a 90s video game when too much stuff would happen at once and the whole thing would just glitch out. pic.twitter.com/LXaxw3JsCc

— Aaron Gleeman (@AaronGleeman) September 1, 2020