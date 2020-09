Tres aerolíneas más anuncian que no retomarán sus vuelos comerciales con Nicaragua en septiembre

Nicaragua finalizará septiembre sin vuelos internacionales. Las tres aerolíneas que habían programado volver al país durante este mes, no vendrán, informó la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur), Lucy Valenti, a LA PRENSA. Detrás de las constantes prórrogas de las empresas para retomar los vuelos, persiste el conflicto con el régimen orteguista, que no flexibiliza los requisitos a las aerolíneas que ya han expresado que no pueden cumplirlos.

Se esperaba que United Airlines y Spirit Airlines retomaran sus operaciones este miércoles 2 de septiembre, mientras que Avianca tenía un vuelo programado para el 20 de septiembre, pero ninguno de estos se realizará.

La semana pasada, la misma agencia notificó a sus clientes que Aeroméxico, American Airlines y Copa Airlines no vendrían durante septiembre sino que hasta el próximo mes. El retorno de las aerolíneas, en primera instancia, dependió de la propagación de la Covid-19 y cambió en más de tres ocasiones, sin embargo, ahora es una cuestión de país. Otras naciones como Costa Rica ya recibieron vuelos comerciales.

El conflicto mantenido entre las aerolíneas y el gobierno por semanas y sin respuestas concretas, ha llevado a diferentes sectores a que se pronuncien sobre la necesidad de encontrar una salida oportuna.

La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) solicitó una solución “inmediata” que permita el reinicio seguro, pero realista de vuelos comerciales a Nicaragua, la cual debe ser consultada con autoridades especializadas tanto a nivel nacional como internacional, además de las aerolíneas, apunta en un comunicado publicado este lunes. También propusieron medidas para destrabar el conflicto.

“Las normas establecidas son logísticamente imposibles de cumplir por las empresas de vuelos, las cuales han extendido su reinicio de operaciones hasta octubre tentativamente como causa de estas restricciones”, señaló AmCham.

La preocupación por la incertidumbre ante el reinicio de los vuelos comerciales también había sido expresado el 20 de agosto por la Cámara Nacional de Turismo en Nicaragua (Canatur), ya que consideran la reactivación de los vuelos como un factor clave para la reactivación del sector, uno de los más golpeados por la pandemia a nivel mundial, pero en Nicaragua ha recibido doble daños, ya que el sector tenía las heridas dejadas por la crisis sociopolítica que estalló en 2018.

Sin embargo, pese a diversos llamados para lograr un consenso no ha habido respuesta por parte del gobierno. De hecho, solo en Nicaragua se están exigiendo medidas que contravienen la naturaleza de cómo operan las aerolíneas. Siendo una de las más difíciles de cumplir por su actividad itinerante, que la tripulación presente la prueba negativa de Covid-19 al ingresar al país, aunque no salga del aeropuerto.

De no llegar a un punto común, las aerolíneas seguirán posponiendo su retorno a Nicaragua, y con ello, se continúa minando al sector turismo, y por ende, a los empleos que estos pueden generar.

El retiro de las líneas aéreas

La primera de las aerolíneas en retirarse de Nicaragua fue Copa Airlines el 23 de marzo. Según su comunicado de ese momento, la decisión fue adoptada luego de que el Gobierno de Panamá anunciara el cierre de fronteras para viajeros internacionales para reducir el riesgo de propagación de coronavirus.

Luego le siguió el 24 de marzo Spirit Airlines, que ofrece vuelos de bajo costo hacia Estados Unidos. Posteriormente, el 27 de marzo American Airlines cesó sus operaciones como parte de un plan de reducción drástica que la compañía estadounidense aplicó en sus servicios a nivel internacional.

En el caso de Delta Airlines, el último vuelo fue el 28 de marzo, al igual que Avianca. La última en retirarse fue Aeroméxico, cuyo último vuelo fue el 9 de abril.