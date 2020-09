“Elijo Crecer”, el libro motivacional de Nadia Vado que cuenta la historia de sus dos hijos que nacieron prácticamente ciegos

Las experiencias de la vida, tanto buenas como malas, han sido la inspiración para que Nadia Vado lance su libro testimonial y motivacional: “Elijo Crecer – Principios y prácticas para una vida cotidiana”.

En este libro ella escribe lo que le ha pasado en su vida, entre ellos el nacimiento de sus hijos idénticos. “Fue algo duro, ahora me río, pero lo he escrito todo”, revela.

Cuenta que su primer embarazo fue normal. Pero a los 40 días los médicos le dijeron que Julio, su pequeño recién nacido, tenía una mal formación genética. La noticia la desbastó y se fue de emergencia a un hospital de Costa Rica para que lo operaran. “Fue difícil, doloroso, era madre primeriza” y “lloré muchísimo”, dice Nadia al recordar esta etapa de su vida plasmada en las páginas de su libro.

Tiempo después regresó al país para rehabilitar a su pequeño. “Estaba prácticamente ciego (con cataratas en ambos ojos), no sabía estimulación, no sabía dónde ir para rehabilitarlo”, cuenta. Lo tomó en sus brazos y en busca de ayuda visitó en el centro de Los Pipitos, y su susto fue cuando le dijeron que regresa en cuatro meses porque no tienen espacio. «Esta es la realidad que viven muchos en Nicaragua con hijos con problemas de salud», reflexiona.

Entonces acudió a terapias privadas en busca de una rehabilitación que no podía esperar. Pero para dedicarle todo el tiempo abandonó su trabajo de consultora. La superación reconoce fue posible gracias a su dedicación, amor y visión por seguir adelante en la vida.

Pero Nadia todavía no sabía que su segundo hijo, Jacob, también nacería con las mismas condiciones. Los médicos le habían dicho que no era genético. Era como empezar de nuevo, pero con la ventaja de la primera experiencia, dice.

Tercer hijo nace bien: es un “milagro”

“Yo tengo dos niños idénticos que nacen prácticamente ciegos”, cuenta ahora Nadia en su libro. Luego habla de su tercer hijo, Joaquín, este nació bien y cree se debió a un “milagro”.

“Lo que me ocurrió fue algo sobrenatural: se me apareció la virgen de Cuapa y el muchachito nació el día de Cuapa en un parto natural”, revela Nadia, quien se identifica como una persona espiritual, no religiosa.

Su primer hijo, ahora tiene 10 años, el segundo 7, y el menor 6. Su padre Julio, la acompañó en esta historia de vida, amor y superación personal.

Esta etapa de su vida la ve hoy como de “dolor y de gloria” y que no la cambiaría por otra historia, porque la ha llevado a alcanzar otros niveles de conciencia: le ha dado experiencias, sabidurías y la transformó, dice. Inspirada en la historia visual de mis hijos decidió fundar Niños 20/20.

También cambió el rumbo de su carrera profesional para abrirse campo y probarse como conferencista internacional, coach de vida e instructora de yoga, mindfulness (atención plena) y meditación. En 2019, realizó su gira de conferencias “De la escasez a la abundancia”

Nadia dirige ahora “El club 5: A.M.”, y cuenta con comunidades de seguidores de sus conferencias. Al respecto piensa escribir un segundo libro sobre estas experiencias de entrenamiento emocional e espiritual, y que no tiene que ver con religión.

Un libro con «vado mágico»

La presentación de su libro será este sábado 5 de septiembre, a las 5:00 p.m., vía Zoom con retransmisión en Facebok Live de Nadia Vado y del Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra.

“Aquí encontrarás pensamientos sabios aprendidos de experiencias duras. Dolor e incertidumbre transformadas en herramientas para superar lo complicado”, dice por su lado la sicóloga clínica Auxiliadora Marenco.

En tanto Iouri Langlet, psicoterapeuta y constelador dice: “Gracias Nadia por invitarnos con este libro a cruzar el río impermanente de la vida por tu vado mágico”.

En este libro de enfoque motivacional, también presenta “una guía de principios y herramientas prácticas de crecimiento personal, para potenciar tu poder interior y realizar los cambios que necesitas”, explica la autora.