Valeria Sánchez: «Tengo 38 semanas y mi fecha probable de parto es el 14 de septiembre»

Y llegó septiembre, el mes más esperado por la expresentadora de televisión, Valeria Sánchez, su esposo José María Tercero y la pequeña Valeria Lucía. En este mes nace su segundo hijo, Felipe Tercero. Fue a finales de enero que reveló que estaba embarazada nuevamente.

«Desde que nos dimos cuenta que estaba embarazada estábamos esperando este mes. Ya oficialmente tengo 38 semanas y mi fecha probable de parto es el 14 de septiembre osea estamos a cualquier día de conocer a Felipe», escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Lea también: Fotos | Las celebridades internacionales (y una nicaragüense) que presumen su embarazo en las redes sociales

Sánchez agregó, entre risas, que espera que no nazca el 14 de setiembre, por ser uno de los días de las Fiestas Patrias y de La Batalla de San Jacinto.

Manifestó que se siente agradecida y bendecida con su familia. «Les juro que cada día me vuelvo más relajada en el sentido que cada día que pasa me doy cuenta de lo que verdaderamente importa. Tenemos la vida prestada, hay que vivirla sin quejarnos y sin amargarnos tanto por cosas que no podemos controlar. Seamos más felices y agradecidos. Dios es bueno», dijo.

Puede interesarle: Así reaccionaron famosos nicas y seguidores de Valeria Sánchez ante la noticia de su embarazo

A diferencia del embarazo de su primera hija, conocida en las redes como «ValeLu», en esta ocasión expresa que no tuvo ganas de vomitar ni una vez, «no recuerdo realmente haber sentido esas nauseas que sentí con el primer embarazo», tampoco «no he retenido mucho líquido, mis pies se ven nítidos», pero si ha subido más de peso, por culpa del encierro, justifica.

Añade que con respeto a los antojos, ella con o sin panza vive antojada de todo, pero reconoce que ha deseado una que otra cosita.

El 30 de marzo por la noche, Valeria dio a conocer el sexo del niño, y reveló en exclusiva para La Prensa que se llamaría Felipe, en honor a su abuelo que se llama Felipe Nery.