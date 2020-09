Camoapa, donde los pobladores hacen su propio manejo de la pandemia Covid-19 y es más completo que el del Minsa

En medio de un estado de desinformación sobre el avance de la pandemia del Covid-19, propiciado por las autoridades sanitarias de Nicaragua que mantienen en hermetismo los datos oficiales, en junio de este año nació el Comité Ciudadano de Prevención del Covid-19 del municipio de Camoapa, departamento de Boaco, una organización conformada por diversos sectores de esa localidad. Llevan un conteo riguroso de casos, elaboran un informe, presentan resultados. Hacen campañas educativas para protección de la población, colectan para hacer donaciones y rinden cuentas, en fin, todo lo que hasta ahora hace falta que hagan las autoridades de gobierno y el Ministerio de Salud en el país.

En el segundo informe brindado por este comité ciudadano – que comprende del primero de mayo al 20 de agosto de 2020 – detallan que la Comisión Médica local registró 535 pacientes atendidos con síntomas relacionados al nuevo coronavirus, de los cuales 433 corresponden al municipio de Camoapa, 86 de otros departamentos y 16 de países como Estados Unidos, Costa Rica y Panamá, quienes en su mayoría han sido atendidos y tratados por vía telefónica.

Si bien los médicos que conforman este Comité no tienen acceso a las pruebas PCR para la detección del virus, mismas que el Ministerio de Salud (Minsa) tiene monopolizadas, los profesionales de la salud explicaron que los diagnósticos se basan en los exámenes de laboratorio y placa de tórax realizados a los pacientes, además de la sintomatología que presenta cada persona. «Los pacientes no dejan de ser sospechosos por el grado de neumonía presentada en la placa de tórax».

«Hemos tenido experiencia en todos los extremos. En niños de dos meses de nacidos y ancianos de más de 80 años, con enfermedades preexistentes como diabetes e hipertensión arterial y la mayoría han salido adelante, pero por esa forma de manejo que se le ha dado al paciente. No se les cobra ni un solo córdoba, cuando se toca ir a visitar a los pacientes delicados en sus casas tampoco se les cobra ni un solo centavo», expresó a LA PRENSA el doctor Enrique Aragón, miembro de la comisión médica del Comité Ciudadano.

Tras la autocuarentena, acción

El médico señaló que este proyecto surgió tras la convocatoria de cuarentena voluntaria realizada por médicos independientes luego de un repunte en los casos, «aquí (en Camoapa) hay barrios bastante pobres y no iban a poder hacer esa autocuarentena, entonces inicialmente se hizo con ese propósito, que a través del Comité pudiéramos recoger fondos para apoyar con víveres a estas personas más vulnerables», afirmó el médico.

Lea además: El dramático número de contagios y muertes por Covid-19 que Ortega le dijo al BID, pero que le ocultó a los nicaragüenses

El informe también detalla que las más afectadas son las personas mayores de 50 años, con 208, seguido del grupo comprendido entre los 30 y 49 años, con 171 casos. Entre las edades de entre 20 y 29 años los casos acumulados en ese periodo corresponden a 98.

«Vimos la necesidad de también tener abastecimiento de oxígeno como Comité para estas personas que no tienen recursos. Abastecimiento de comida, atención médica, medicamentos y oxigenoterapia y dar el seguimiento a esos pacientes más graves para evitar recaída. Ha sido un trabajo bien arduo y la gente se siente agradecida por el trabajo que hemos estado haciendo», señaló el médico.

Presentamos un segundo informe del trabajo que hemos realizando en conjunto. Dios bendiga a todos. Posted by Comité Ciudadano de Camoapa on Tuesday, August 25, 2020

Ramón Mendoza, vicecoordinador del Comité Ciudadano, quien tiene más de 40 años trabajando en proyectos sociales, señala que desde el primero de mayo se conformaron las comisiones, donde participan las dos parroquias de Camoapa, una pastora evangélica, siete médicos, dos farmacias y más de 15 personas como sociedad civil; además de la Cruz Roja Nicaragüense, un representante de la Alcaldía y un representante de Radio Camoapa, quienes han impulsado donativos para atención médica, alimentación para las familias vulnerables y kits de protección.

«Nos motivó porque ya teníamos la pandemia encima y los médicos decían que ya estaba el contagio comunitario, y ver que a nivel de gobierno no teníamos los datos reales sobre la situación de la pandemia, ver que la gente tenía temor de ir a los hospitales porque los llevaban a la sala Covid , entonces vimos la necesidad de hacer una organización cívica multisectorial donde todos podamos participar y así tener la posibilidad de apoyar a la gente», apuntó Mendoza.

Más de 300 mil córdobas donados

Hasta el 20 de agosto el Comité ha recaudado, a través de donaciones locales y desde el extranjero, un total de 319 mil, 166 córdobas, que han sido destinados para la compra de medicinas, paquetes de protección de higienes, paquetes alimenticios y de comunicación. Además, el pasado 28 de agosto recaudaron más de 60 mil córdobas a través de un hablatón.

«La gente al ver el informe que habíamos hecho y que hemos recaudado más de 300 mil córdobas, invertimos casi los 300 mil, nos quedaban 12 mil de fondo. En el informe sale en qué los hemos invertido, en kits de protección, comida. La gente nos va teniendo confianza y lo vemos en los resultados del hablatón que estuvieron súper buenos, no esperábamos esos resultados, más de 60 mil córdobas recaudados en la colecta del viernes, solo en un día», afirmó el vicecoordinador.

Lea también: La tasa de recuperación por Covid-19 de Nicaragua casi duplica a la media de Centroamérica. Especialista duda de número

El último informe del Observatorio Ciudadano detalla que en el departamento de Boaco se han registrado 201 personas contagiadas por el virus y 56 muertes sospechosas relacionadas a la pandemia. El Comité aclara que sus datos son independientes a los del organismo de salud y que tampoco pretende desplazar a las autoridades ni a las instituciones existentes,«sino coadyuvar en la promoción de las medidas preventivas y la búsqueda de soluciones de las necesidades en aquellos sectores más vulnerables».

«Nosotros no hemos mandado esta información, nuestro informe es público y si la quieren tomar, pues bien, pero en nuestro Comité hay gente que pasa información. Nosotros no queremos que se vea como un Comité político, lo queremos evitar al máximo, oficialmente no le hemos pasado información», concluyó el vicecoordinador.