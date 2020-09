Régimen excarcela a más de 22 mil reos comunes sin explicar mecanismos utilizados

Pese a que el régimen de Daniel Ortega ha otorgado «beneficios legales» a 22 mil 567 presos comunes en los últimos meses «para promover la unidad familiar», se desconocen los antecedentes y los mecanismos legales realizados por el orteguismo para la liberación de reos, lo que no contribuye al sistema de justicia en Nicaragua, advirtió el doctor Julio Montenegro, del gremio de abogados independientes Defensores del Pueblo.

«En los últimos meses se ha otorgado beneficios legales a 22 mil 567 presos, para promover la unidad familiar», dijo la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, de acuerdo al oficialista El 19 Digital. Estos datos fueron brindados por la ministra de Gobernación a miembros de ONG nacionales e internacionales, durante la presentación de los avances de planes de trabajo de las instituciones del Estado, realizada el pasado 25 de agosto.

Lea además: Liberan a Karelia Castellón, la mujer condenada a 30 años de prisión por el asesinato del psicólogo Douglas Guerrero

En la misma publicación de El 19 Digital se menciona que la ministra de Gobernación dijo que la liberación de reos «responde a una solicitud del Papa Francisco». Sin embargo, el 17 de noviembre de 2019, el Cardenal Leopoldo Brenes informó que había conocido que el sumo pontífice había abogado ante el gobierno por el clamor de las madres de presos políticos que pedían su liberación, sin referirse a la liberación de reos comunes.

«El Santo Padre supe que pidió al gobierno tener un gesto de buena voluntad, escuchando las demandas de las mamás de los prisioneros politicos», dijo Monseñor Brenes en esa ocasión.

Puede interesarle: Cardenal Brenes: «El papa Francisco abogó por los presos políticos»

Para el doctor Montenegro, los cuestionamientos e inquietud de la población sobre la liberación de tantos presos comunes radican en los mecanismos por los cuales han sido beneficiado estos reos.

«Tendría que haber una solicitud al órgano legislativo para efecto de que se aprueben esos indultos y bajo algunos requisitos o categorías, por ejemplo que se haya cumplido al menos la mitad de la pena, que no hayan sido delitos gravosos, que no sean de peligrosidad y que estas personas se hayan integrado de pleno a las actividades religiosas, deportivas o de trabajo, pero sobre esto últimamente no ha habido mucha información», detalló Montenegro.

Hermetismo en las instituciones del Estado

Montenegro además señaló que la aplicación de indultos y amnistías eran los mecanismos que utilizaba la Asamblea Nacional para sacar reos comunes. Sin embargo, manifestó que ahora es el Ministerio de Gobernación es el que rige esa situación y detalló que «la información que debería de ser pública ya no es pública», lo que a su criterio revela el hermetismo de las instituciones del Estado.

Puede interesarle: Reos beneficiados con la convivencia familiar no se reportan ante jueces

«Ahora lo que hemos visto es que han salido bajo un régimen de convivencia familiar y quizá no se cumple con los requisitos que la ley determina. Quizá en algunos casos se haya cumplido, pero una gran parte de ellos no, porque se realizó en pocos meses», manifestó.

El abogado penalista también señaló que el Migob incluso tiene control sobre las decisiones de los jueces ya que «hay sentencias donde los jueces han girado órdenes de libertad y es Gobernación quien decide si los deja en libertad o no. Tienen que pasar primero por ese colador, de tal manera que las cuestiones son un poco más discrecionales», lo que dificulta saber las últimas incidencias respecto a la liberación de reos.

«A mayor número de delincuentes, mayor cantidad de delitos»

Por su parte, el experto en seguridad Roberto Cajina tiene una observación radical sobre estas liberaciones. Cajina considera que el régimen al liberar a más de 22 mil reos comunes, provoca un efecto inmediato en el crecimiento de la población de delincuentes en Nicaragua, lo que supone que, «a mayor número de delincuentes en las calles, mayor cantidad de delitos».

Otra de las lecturas que da Cajina a la salida de reos comunes es que es utilizada por el régimen como una forma de «enrostrarle» a la oposición que «yo hago en Nicaragua lo que yo quiero».

Lea también: Reos liberados: las dos caras de la moneda

«Es decir, saca a todos esos reos comunes y hay casi 100 reos políticos a los que todavía mantiene en la cárcel sin haber cometido delitos, porque lo que pasa es que les han inventado delitos de tráfico de drogas, portación ilegal de armas y otros delitos», explicó Cajina.

El experto en seguridad manifestó que con esta acción, el régimen también busca generar entre los reos y sus familiares, un sentimiento de agradecimiento y lealtad que pueda serle de utilidad para los próximos comicios presidenciales de 2021.

«Lo que pretende el régimen no es la unidad familiar, sino comprometer a estos delincuentes y a su familia a una cierta lealtad y por agradecimiento por el régimen, es decir, gracias al comandante salieron y los tipos agradecen, la familia agradece y Ortega está buscando incrementar de alguna medida su base social, ya que la original está bastante deteriorada», explicó Cajina.