Cartas al Director

La imagen es irrecuperable (de la Sangre de Cristo, calcinada por el incendio provocado en su capilla de la Catedral de Managua), como es irrecuperable el físico de los seres queridos que hemos perdido. Restaurar la imagen a su condición original sería reducirla a una copia posiblemente grotesca de sí misma. Sería más respetuoso aceptar que la perdimos y conservarla como quedó, sin restauración ni retoque. Para ello será necesario impedir que su deterioro prosiga y encontrar la manera de resguardarla y protegerla como una reliquia.

En su ruina, la imagen erguida de un Cristo calcinado, en la cima de un montículo desolado evoca vívidamente el contexto original del hecho histórico de la crucifixión. La barbarie, la crueldad, el sufrimiento, la angustia, la desesperanza del momento.

Se nos presenta hoy la oportunidad de convertir la capilla en un relicario saturado de significado, no solo religioso sino también de significado histórico, porque el crucifijo que nos quedó retrata en toda su crudeza el momento angustioso que vive Nicaragua.

Con frecuencia nos preguntamos: ¿Por qué desde que Nicaragua es Nicaragua permanecemos en el mismo ciclo de regresar al pasado una y otra vez?

Regresamos a enredarnos en la misma maraña de conflictos y engaños políticos, a la misma guerra civil, a la misma tiranía y volvemos a comenzar otra guerra porque no logramos salir de la misma maraña en que hemos vuelto a caer. La respuesta que a estas alturas todos deberíamos conocer o por lo menos entrever es en gran parte porque somos un pueblo que no tiene memoria.

Una de las funciones que cumple una reliquia es preservar la memoria. El crucifijo calcinado erguido en su montículo, a la vista de todos, puede hacer que nuestra memoria perdure en más de un aspecto.

Luis Gutiérrez

Estamos a 14 meses de la contienda electoral del 2021 y la perspectiva de una oposición unida queda cada día más lejos. Es verdad que el Gobierno no ha dado tampoco ningún paso para renovar el panorama político nicaragüense.

Parece que cada contendiente tiene sus propios planes y estrategias. No se sale de esta realidad aplastante y sin una unidad de la oposición no hay alternativa a Daniel Ortega.

Pero pienso que la alternativa a Ortega tendría que salir del propio FSLN. Necesitamos savia nueva que renueve la política en que nos movemos. ¿No hay relevo generacional que se nos presente como alternativa? ¿Los 41 años de revolución no han creado los pasos para que una nueva generación tome el relevo político? Si no tenemos esos líderes preparados, quiere decir que Nicaragua ha perdido un tiempo precioso para que una nueva generación de políticos tome el mando.

Con la oposición nos encontramos con la misma pregunta: ¿Los jóvenes tendrán algún protagonismo en esta contienda electoral?

Necesitamos que se renueven estas viejas estructuras para que la política se convierta en el arte de lo posible y que aunque haya fuertes discrepancias podamos decir que se ha retomado la propia senda política que nos lleve a solucionar los muchos problemas que hoy acechan a la sociedad nicaragüense. Se necesita reconstruir el tejido político que lleve a construir una sociedad más justa.

Las elecciones deben servir de pretexto para construir un consenso en la sociedad nicaragüense y esto nos hace incidir en los cambios políticos y legislativos necesarios que propicien un nuevo panorama político en la sociedad nicaragüense.

Luis Javier García Vela

Felicitaciones para el Diario LA PRENSA por estar en proceso de recuperar su tradicional número de páginas. Espero que, cuando sea posible, se reinicie la publicación de la página Cultura. Como dice la Unesco: “La cultura es el alma del desarrollo”.

Carlos Tünnermann Bernheim

1. La mayoría de los lectores del diario LA PRENSA valoran los editoriales, los reportajes y los artículos de sus colaboradores. Todo un verdadero aporte a la lucha diaria que se tiene que mantener por la democracia, los derechos humanos y la justicia social. Representan la voz del pueblo contra un gobierno que con represión y sangre quiere mantenerse en el poder para beneficio de una familia y de una pequeña élite de poder económico-político.

2. Quiero agradecer a valientes e inteligentes periodistas y de intelectuales profesionales colaboradores como Sergio Ramírez, Alejandro Serrano Caldera, Humberto Belli Pereira, Carlos Tünnermann, Fabio Gadea Mantilla, Oscar Chavarría, Pedro Joaquín Chamorro, Francisco Aguirre Sacasa, Orlando Icaza, Cirilo Otero, Edmundo Jarquín, Fabián Medina. Y a los otros que vendrán en los próximos rounds de la pelea contra un gobierno dictatorial que se está quedando solo en Latinoamérica.

3. Hoy me ocuparé de Sergio Ramírez Mercado y sus insistencias por la libertad de los presos políticos, la represión, los jóvenes y niños muertos y desaparecidos, la actitud manipuladora del gobierno con el Covid-19. Muchos de sus escritos están en la mente, la memoria y en el corazón de sus lectores. No hemos olvidado las lecciones de los artículos “Tigre suelto”, “El poder y la locura”, “Las vacas pastan en la ruta del gran canal”, “Si quieres paz, prepárate para la paz”, “Los nietos de la Revolución”, “Se pregunta por Nicaragua”, “Palabras en libertad”, “Escrito en piedra o en el agua”, “Abril el mes más cruel”, “El poder para siempre no existe”, “El poder y la muerte”, “El delito de ser ciudadano”, “Esperpentos en perpetuo retorno”, “La democracia en la calle”, “No volverá el pasado”; entre otros artículos, verdaderos mensajes claros y directos.

4. El diario LA PRENSA, a pesar de su origen conservador, se ha transformado y se mantiene como “El diario de los nicaragüenses”, es nuestra república de papel, es la diaria oposición del pueblo, sin ser perfecta pero valiente y sincera. Su puesto en el corazón del pueblo no se lo quita nadie, se ha ganado el respeto y la credibilidad comprobada resistencia a riesgos de sus bienes y sus vidas.

José Sánchez. Jinotepe, Carazo.

El editor