180 organizaciones de defensa de DD.HH. firman carta pidiendo renovación del contrato a Paulo Abrão

Continúa la lucha por la recontratación de Paulo Abrão en el cargo de Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Más de 180 organizaciones de defensa de derechos humanos (DD.HH.) de América, firmaron una carta pidiendo la renovación del contrato a Paulo Abrão como Secretario Ejecutivo de la CIDH, entre estas

Las organizaciones insisten en que se debe respetar la independencia y autonomía de la CIDH. La carta está dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a los ministros de relaciones exteriores de la OEA y a representantes permanentes de ese mismo organismos.

«Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por la decisión unilateral de la Secretaría General de la OEA que invalida el proceso de renovación del mandato de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lejos de fortalecer la institucionalidad de la CIDH, se trata de una intervención sin precedentes, que desconoce y vacía de contenido la autonomía e independencia de la Comisión», manifiesta la misiva.

Informe confidencial de denuncias

Las organizaciones de defensa de DD.HH. hacen ver que no se conocen en detalle el alcance de las denuncias administrativas que afectaron la renovación del contrato de Abrão, lo que perjudica «cualquier debate serio y comprometido con las víctimas», según las organizaciones firmantes de la carta.

«Reconocemos que uno de los motivos alegados por la Secretaría General para tomar esa decisión es un informe confidencial de la ombudsperson (defensor de las personas) de la OEA sobre denuncias administrativas de funcionarios y ex funcionarios de la CIDH, presuntamente relacionadas al ambiente laboral. Afirmamos nuestro compromiso con ambientes de trabajo enmarcados en la protección de derechos y libres de violencia, y con la necesidad de fortalecimiento, tanto en la OEA, como en la propia CIDH, de canales de denuncia idóneos, transparentes y respetuosos del debido proceso. Todavía no se conoce el carácter, el contenido o el volumen de estas denuncias, que permanecen confidenciales, ni las responsabilidades individuales e institucionales que señala, perjudicando cualquier debate serio y comprometido con las víctimas», expresa otra parte de la carta.

A Paulo Abrão se le venció el contrato el pasado 15 de agosto, pero al secretario general de la OEA se negó a renovarlo porque Abrão está bajo investigación por no atender 61 denuncias administrativas, entre estas acoso sexual, aseguró Almagro.

Aunque el secretario general de la OEA ha sido categórico en su posición de no renovar el contrato a Abrão como secretario ejecutivo de la CIDH, las organizaciones de defensa de DD.HH. no han cesado de protestar por esa decisión. El presidente de la CIDH, Joel Hernández, ha dicho que las denuncias no deben afectar el puesto de Abrão.