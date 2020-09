Juan Vitan en su primera conferencia: «No vengo de turista ni a conocer las playas de Nicaragua»

Con ese rostro fresco, de alguien ilusionado por brillar a sus 33 años, necesitando demostrar que sus palabras no se las lleva el viento, Juan Vita se presentó al periodismo nicaragüense. Dijo ser admirador del futbol del Muñeco Gallardo, Diego Simeone y Jurgen Klopp. Admite que su intensión no es prometer a jugar como el Barcelona ni Alemania: «Lo mío es más simple, ni tiki tiki ni taka taka», confiesa.

Y es que Nicaragua se ha convertido en una selección propicia al trueque de espejo por ilusiones, parece que en desarrollo nos hemos quedado en tapa rabo. No obstante, Vita da la impresión de ser un técnico adecuado para la Azul y Blanco: ninguno tiene historias de hazañas o gestas internacionales. Podrían escribir el primer capítulo juntos. Vita denota estar cargado de conceptos, pero ¿Podrá implementarlo con el material humano que existe en el país?

¿Qué tipo de entrenador se considera?

Me gustan los equipos intensos y agresivos, con transiciones rápidas. En la actualidad los equipos pueden jugar bien, atacar y defender al mismo tiempo. En mis equipos todos atacan y todos defienden y en ese aspecto la clave será la transición. Me gustan los ataques directos, los repliegues, retrocesos y sobre todo buscar la simplicidad. No voy a llenar al jugador de conceptos extraños, lo que si hay que trabajar mucho el orden defensivo, pero también ofensivo, para dar otro paso más hay que mejorar la toma de decisiones en la finalización, eso es clave.

¿Cuáles son sus expectativas?

Apenas ayer tuve contacto con algunos jugadores. Hay muy buenos jugadores en mitad de cancha. Hay una sobrepoblación de buenos jugadores en la línea de volante y escasos en otras líneas, hay que trabajar Sub -20 y Sub- 15. Debemos consolidar ese paso. También venimos de un tropezón del año pasado, primero debemos afianzarnos el primer objetivo para luego aspirar a más.

¿Cómo ve a Haití?

No puedo hablar de Haití antes que Santa Lucia, el partido más importante es el primero. Debemos tener humildad, que viene de ganarle a República Dominicana. Hay que soñar en grande, pero trabajar con los pies en la tierra. No debemos pensar en cosas que no sabemos si vamos a conseguir. Yo no vengo ni de turismo ni de paseo ni a conocer las playas. Luego habrá tiempo para pensar en Belice y Haití que son dos selecciones complicadas. Si estamos a la altura podemos competir con cualquiera.

¿Cómo maneja la indisciplina?

Es una cuestión muy difícil y se puede trabajar de forma simple. Si podemos entrenar y tratar a los jugadores como profesionales de primer nivel van a querer estar ahí. Siempre la llegada de un nuevo entrenador renueva las energías. El que quiera estar adentro estará y el que no tendrá la puerta abierta. También como cuerpo técnico, la dirigencia y los medios de comunicación debemos ser ejemplo de tener disciplina.

¿Cuál será su objetivo?

Hay mucho por trabajar, llegar al partido contra Haití dependiendo de nosotros mismos, corregir algunas transiciones, entre otras cosas. Yo no prometo jugar como el Barcelona ni Alemania, lo mío será más simple pero Nicaragua tendrá una identidad propia y va a saber a lo que juega y la gente tendrá claro esa idea.

¿Usted apuesta por los jóvenes o veteranos?

Esto es competencia y el que mejor esté juega, no importa si tiene 38 o 20, los que tengan mejores condiciones. En el aspecto de los de categorías menores si les daré un impulso para que tengan roce con los mayores, aunque no tengan muchos minutos.

¿Qué le parece la Liga Primera?

La Liga la veo bien y se puede trabajar en intensidad, hay jugadores que para competir necesitan intensidad, una cosa es jugar en la liga local y otra contra una selección de Centroamérica. Dos cosas a trabajar son: la intensidad y capacidad física.