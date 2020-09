El prospecto firmado por 350,000 dólares que se dedica a pastorear vacas a las espera de las Ligas Menores

Los días de Elián Rayo, uno de los mejores prospectos del beisbol nicaragüense y quien el año pasado firmó por 350,000 dólares con los Gigantes de San Francisco, suelen dividirse en dos partes. La primera nada tiene que ver con el beisbol, pues durante las mañanas se dedica a pastorear las vacas de la finca familiar; y la segunda sí, porque pasa horas entrenando fuerte con el objetivo de estar listo para cuando su organización lo llame a competir en el primer nivel de Ligas Menores. Un año después de su firma y tras varios viajes a República Dominicana, Elián se declara un mejor pelotero.

¿Qué has hecho durante el parón de Ligas Menores en el contexto de la pandemia de Covid 19?

He permanecido en mi casa, entrenando con todo el empeño posible a la espera de poder viajar a República Dominicana para jugar y poner a prueba mis habilidades.

Después de firmar hiciste un viaje a República Dominicana, ¿Qué pasó durante esa primera experiencia con los Gigantes de San Francisco?

En mi primer viaje fui a pulir mis habilidades como tercera base. Estuve aproximadamente un mes en ese país. Me dijeron que tengo el talento para llegar lejos, siempre y cuando yo esté dispuesto a esforzarme al máximo.

¿Hubo otros viajes a República Dominicana o ese fue el único?

En diciembre del año pasado volví a viajar. De todos los prospectos que firmaron en el 2019 la organización seleccionó a seis para ese viaje. Fue una experiencia agradable porque pude compartir con gente que ya está en Doble A y Triple A. Aprendí mucho sobre la mentalidad de un buen pelotero y sobre cómo prepararme físicamente, además de cuál debe ser mi postura cuando estoy en el círculo de espera y en el cajón de bateo.

¿Qué es lo mejor que te ha pasado en esos primeros encuentros con el mundo de una organización de Grandes Ligas?

Le mejor creo que me ocurrió durante el tercer viaje, que fue en febrero de este año. Al campamento llegó el lanzador de Grandes Ligas Johnny Cueto y verlo entrenar fue una gran experiencia. No tuve la oportunidad de conversar con él, pero me fijé mucho en sus entrenamientos. Me llamó mucho la atención su disciplina, por ejemplo, si le tocaba hacer gimnasio a las 7:00 de la mañana él estaba ahí 20 minutos antes. Eso me marcó.

¿Considerás que has evolucionado como pelotero un año después de tu firma con los Gigantes?

Yo creo que sí. Estas experiencias en República Dominicana me han convertido en un mejor pelotero en comparación con el que era antes de la firma. He evolucionado en mi mecánica de bateo y hasta he superado algunas debilidades que tenía en mi defensa, pero sobre todo he tenido un cambio de mentalidad, siento que he madurado como jugador.

¿Cómo te estás preparando para cuando se dé la oportunidad de debutar en República Dominicana?

Durante estos meses he dividido mis días en dos partes. Por la mañana cuido las vacas de la casa y por la tarde tengo entrenamiento con mi tío Wilder Rayo. Entreno aproximadamente tres horas diario, en horarios de 3:00 a 6:00 o de 2:00 a 5:00. Estoy enfocado en hacer más contacto con la pelota y en ser un antesalista completamente seguro.

¿Cuáles han sido las instrucciones de la organización en medio de este contexto de pandemia?

Hasta el momento la orden principal ha sido seguir entrenando al máximo, para así estar listo ante cualquier llamado que nos haga la organización una vez que termine la pandemia.