¿Por qué las medidas económicas dispuestas por el régimen son insuficientes ante los estragos de la Covid-19?

CONTENIDO EXCLUSIVO.

Con el riesgo que implica un rebrote, que podría ser de mayor alcance y duración que la primera ola de contagios de Covid-19, el régimen orteguista mantiene medidas económicas dispersas que no brindan alivio monetario, ni protección social a la población que, además de exponerse al virus, también se ha quedado sin empleo o ha tenido que cerrar sus negocios.

Casi a seis meses desde que se conoció el primer caso del Covid-19 en el país, el régimen orteguista apenas ha publicado tres iniciativas o medidas económicas que ha intentado posicionar como grandes logros en beneficio de la clase trabajadora. Sin embargo, son medidas insuficientes en consecuencia con la magnitud de lo que está experimentando el país por la pandemia, explica la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

También son tardías porque llegaron tres meses después que se conocieron los primeros contagios. “Aquí hay tres meses de daño que se pudieron haber evitado si se hubiesen tomado a tiempo, si se hubiesen diseñado sabiendo lo que se venía”, considera el centro de pensamiento. Sin embargo, las iniciativas se conocieron hasta junio y, dos meses después, se sabe muy poco del impacto real que estas han tenido.

1-Banco Central de Nicaragua (BCN) anuncia una serie de medidas de política monetaria: el consejo directivo del BCN decidió liberar hasta 4,000 millones de córdobas del encaje requerido en moneda nacional, lo que permitirá que los bancos los usen “exclusivamente” en financiamiento a las actividades económicas, cuyos préstamos estarán en córdoba.

No obstante, en su momento, varios economistas cuestionaron el impacto, tomando en cuenta que la misma normativa iba acompañada de otros requisitos que debían ser completados por los bancos para aplicar. Asimismo, se redujo la tasa de interés de sus operaciones de reporto de 5.25 a 4.5 por ciento, que son préstamos de corto plazo que el BCN hace a los bancos.

Lea además: BCN abarata el costo del córdoba y libera C$4,000 millones para créditos. ¿Qué pueden esperar los bancos y el público de la medida?

2-La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) emitió una normativa temporal para permitir a los bancos y financieras que flexibilicen las condiciones crediticias a los deudores, siempre y cuando estos cumplan con una serie requisitos. Esto implica modificar contratos para extender los plazos, incluso, hasta darle un período de gracia de seis meses.

La medida aplica para préstamos de vehículos, personales, hipotecarios para vivienda, microcréditos, pymes, agrícolas, ganaderos, industriales y comerciales, además de tarjetahabientes. Sin embargo, Funides señala que habrá personas que se puedan beneficiar con esta medida, pero el punto clave es que no se va a alcanzar lo que se necesita en términos de escala, a como lo han hecho otros países.

3-Reducción en la tarifa de energía del 3 por ciento: La medida se hizo efectiva a parte del 1 de julio. Esta ha sido duramente cuestionada por todos los sectores porque dista mucho del 20 por ciento que, según especialistas consultados, sí se podría reducir. A eso se suma el aumento de la tarifa, de forma disfrazada, en un 20 por ciento al cierre de 2019. Economistas aseguraron que la reducción no se traducía en oxígeno para las familias nicaragüenses, que también deben costear el valor de la canasta básica con salarios reales congelados.

Lea además: ¿Por qué las medidas del BCN y la Siboif son insuficientes y pocos se podrían beneficiar de un crédito o un periodo de gracia?

Medidas son “pellizcos”

Funides cuestiona que algunas de las medidas económicas tomadas por el gobierno son inconsecuentes, como el aumento de liquidez por parte del Banco Central de Nicaragua, cuando se sabe que el sistema financiero no tiene problemas de ese tipo y en este momento esa liquidez no se puede transformar en crédito. Las medidas no responden a un plan estructural completo, que no solamente refleje la suma de estas sino que permita efectos multiplicadores, y esto no se está logrando con lo que está haciendo el gobierno, que han sido apenas “pellizcos”, cuando lo que se necesita realmente es un buen paquete de medidas, dijo un técnico de ese centro de pensamiento.