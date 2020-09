José Adán Aguerri aún no define si se postulará por la reelección del Cosep

A las puertas de las elecciones del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), su presidente, José Adán Aguerri, aún no define si se postulará o no a la reelección del cargo que ha desempeñado por trece años consecutivos. En su lugar aseguró que, posterior a este proceso, responderá a las reflexiones públicas del exrector del Incae, Ernesto Cruz, quien aconsejó «que no se permita la reelección inmediata del presidente del Cosep».

Todo hace indicar que Aguerri esperará hasta el último momento para dar a conocer su decisión frente a este nuevo proceso electoral interno en la principal cúpula empresarial, cuyas cámaras han demandado un cambio de liderazgo.

Este miércoles Aguerri explicó que ya está todo listo para el proceso electoral, que por primera vez en la historia de Cosep, será de forma híbrida; es decir, una votación virtual, y presencial. Este miércoles aseguró en la conferencia de prensa semanal, que el consejo directivo ya terminó de revisar todos los detalles para la elección. La semana pasada informó que se contrataría a una firma auditora independiente que certifique los resultados de la elección, tomando en cuenta las nuevas formas de votación.

Asimismo, había informado que los aspirantes a ocupar un cargo en la próxima junta directiva, incluida la presidencia de la misma, tendrán oportunidad para presentar su candidatura hasta minutos antes de abrir la sesión de elección, que se desarrollará el próximo martes 8 de septiembre, Día Nacional del Empresario.

Por ahora solo se conocen oficialmente las aspiraciones de Mario Hanon, presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (Anifoda) y de Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) para ocupar el cargo de la presidencia. Aunque hasta ahora Aguerri no ha dicho públicamente cuál será su decisión, a lo interno de las cámaras ya se maneja que desistirá de la reelección y dará paso a un relevo.

Se pronunciará después de las elecciones de Cosep

Este lunes el doctor Ernesto Cruz, exdirector del Incae, una de las escuelas de negocios más prestigiosas, expuso su valoración sobre las elecciones del Cosep, que han suscitado un interés en el sector privado y que a su vez, han producido opiniones encontradas sobre el tipo de presidencia de la principal cúpula empresarial que debiera adoptarse para responder a la triple crisis: económica, política y sanitaria, señaló en una especie de carta pública.

Aseguró que el perfil actual del cargo de la presidencia de Cosep «corresponde más bien al de un director ejecutivo o secretario general que al de presidente de la cúpula empresarial de la nación». A la vez, indicó que así como se debe prohibir la reelección consecutiva del presidente de la república, lo mismo debería de suceder en Cosep.

«Las mismas razones por las que la reelección del presidente de la república por períodos consecutivos debe ser proscrita hacen aconsejable que no se permita la reelección inmediata del presidente del Cosep», se lee en su escrito. Y agrega que «el manejo de las relaciones entre empresa y gobierno son demasiado importantes para delegarse al nivel ejecutivo de la organización».

LA PRENSA consultó a Aguerri sobre este tema y aseguró que «una vez que pasen las elecciones me pronunciaré al respecto». Cabe mencionar que una vez que se realicen las elecciones el 8 de septiembre inmediatamente la nueva junta directiva tomará posesión del cargo, incluido el presidente.