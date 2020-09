“No me canso de luchar». El actor César Bono habla sobre sus ocho infartos y la parálisis de la mitad de su cuerpo

El actor y comediante César Bono se encuentra delicado, pero admite que no se cansa de luchar por su salud. Así lo dijo en el programa matutino Hoy, de Televisa, donde fue invitado de honor por sus 50 años de trayectoria artística.

Bono, recordado por su personaje de Frankie Rivers en la serie «Vecinos», llegó al foro en silla de ruedas y con un bastón, en un evidente y deteriorado estado de salud. Ahí manifestó que ha superado algunos infartos y parálisis en la mitad de su cuerpo.

El protagonista de «Defendiendo al Cavernícola» detalló que a pesar de todo eso tiene ganas de seguir viviendo y trabajando.

“No me canso de luchar por la salud, me canso del movimiento. Quiero ser sincero con ustedes, en la pura vestida después de bañarme me canso más que de 15 horas de trabajo forzado en Siberia”, fue su respuesta a la presentadora Galilea Montijo luego de que ella le pidiera que no dejará de luchar por su salud.

Añadió a manera de broma: “Entonces qué decidí, moraleja, andar encuerado… soy un hombre de la tercera edad, tirándole ya al séptimo piso”. Por lo anterior se le dificulta ponerse o mantenerse de pie por lo que debe usar bastón.

La productora Magda Rodríguez compartió en Instagram una foto junto a Bono, donde muchos criticaron el hecho de llevarlo al prograa ante el riesgo de contagio de coronavirus.

Otra que compartió foto con el actor fue Maribel Guardia, donde también aparecen Omar Fierro y los Mascabrothers. «Hoy se le hizo un homenake a César Bono, un extraordinario actor y maravillosa persona», escribió Guardia.

Los infartos

Bono a parte de sufrir ocho infartos, también tiene una hernia hiatal, que dice no quiere operarse. Los infartos han afectado su movimiento.

El año pasado dijo al medio Reforma que le colocaron una malla extensible para abrirle las arterias, venas y otros conductos, y que por tener sus venas delgadas no le llegaba la sangre necesaria al cerebro.



“Yo me iba a morir antes del coronavirus, pero no me morí; quedé con secuelas de movimiento, que es lo que me preocupa, pero no me duele nada ni estoy enfermo. Las secuelas son por los infartos que tuve, pero aquí sigo”, expresó a la revista Tv y Novelas, agregando que es un hombre optimista

El homenaje

Durante el pequeño pero emotivo homenaje a Bono, presentaron a personas que han trabajado junto a él, como el caso de su compañera en la serie «Mi Secretaria», Lupita Lara, o Lalo España, de «Vecinos».

Asimismo se hizo un recuento en su carrera, tanto en el cine, el teatro y la televisión, donde se ha ganado el corazón de muchas personas al rededor del mundo al aparecer en producciones como «Hogar, dulce Hogar» y «Parodiando». Al final se le entregó un reconocimiento.