¿De actor a indigente? Esto es lo que dice Rafael Rojas sobre que ha sido visto deambulando en las calles de México

El actor Rafael Rojas es recordado por muchos por su actuaciones en telenovelas como «Quinceañera», «Mariana de la noche», «Amor real», «María Isabel», entre otras. Sin embargo ahora circulan en las redes sociales y medios de comunicación mexicanos fotografías de él donde se le ve vagando en las calles.

Las fotos con similares a las que se habían viralizaron hace un par de años. En ese momento el actor dijo que no era ese hombre que exhibieron en una revista nacional.

Ahora la revista TV Notas saca a la luz esas imágenes, donde aparece usando ropa sucia, con el pelo largo, sin afeitar, como indigente y pidiendo limosna para vivir. Según reportan los medios, el actor de nacionalidad tica, habría recaído en las drogas y en un profundo cuadro de depresión, tras sufrir un problema con Milena Santana, su exesposa y madre de sus dos hijas.

Sin embargo, el mismo Rafael ha desmentido todos los rumores, a través de un video, donde dice que está viviendo en Costa Rica con su nueva pareja, a quien calificó de ser «maravilloso». Dice estar tranquilo, feliz de la vida y negó que las imágenes fueran recientes.

En una entrevista con el diario La Nación de Costa Rica expresó que esta noticia que circula en redes y en el medio mexicano lo tomó por sorpresa. «Esa gente la tiene conmigo desde hace como 10 años o más, ni sé, mi exmujer en algún momento les dio declaraciones por problemas que tuvimos nosotros, luego ella me pidió disculpas y todo el rollo se arregló», contó al medio tico.

Sobre sus supuestas adicciones él aclaró: “No, pues tampoco es que fui un santo, pero en algún momento se relacionaron mis problemas con mi retiro de la actuación. La verdad es que yo siempre fui muy tímido, no es que no me sentía cómodo del todo pero llegó el momento en que eso se juntó con reflexiones como ‘¿qué más me falta por hacer en ese campo?’», finalizó al diario.