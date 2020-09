Depósito vehicular de Managua copado de motos y la Policía sigue con su cacería

Repartir pedidos a domicilio en Managua es la forma en que se gana la vida Pedro (nombre ficticio para proteger su identidad) y su «machete» es una moto, la cual le fue retenida por agentes policiales el lunes 31 de agosto y trasladada inmediatamente al Depósito vehicular. «Tuve que pagar todo lo que me exigieron para poderla recuperar», expresó un día después, con la moto nuevamente en sus manos y desesperado por retomar pronto sus entregas, que le dan de comer en estos tiempos del Covid-19. «Esto (el Depósito) es una pérdida de tiempo y un total abuso», criticó antes de esfumarse del sitio con una mochila térmica pegada a la espalda.

Este martes, afuera del Depósito, ubicado al este del antiguo estadio de béisbol Dennis Martínez, había ocho personas bajo la sombra de dos árboles de Nim, con la misma historia: la Policía les quitó su moto y buscaban como recuperarlas. Uno contó que la de él se la llevaron porque según los agentes no anda la placa visible, pero «anda puesta y se ve bien», aseguró. Otro dijo que porque no andaba la categoría correspondiente. Un tercero que accedió a contar su historia con LA PRENSA explicó que lleva cuatro meses en la lucha por recuperar su vehículo. «A mí me la robaron en noviembre del año pasado y yo la reporté y fue hasta abril de este año que apareció acá. Y ahora tengo que pagar el costo por traslado, por todo el tiempo que estuvo presa y hasta por el papeleo».

El Depósito fue creado en marzo de 2013 por el Concejo Municipal de la capital y tres meses después lo inauguró Fidel Moreno, secretario general de la comuna, con el propósito de ser el lugar para llevar vehículos retenidos por estar estacionados encima de aceras y bulevares, carretones de tracción animal y humana sorprendidos botando basura en lugares prohibidos y además para los vehículos involucrados en accidentes y que permanecían afuera de las delegaciones policiales. Pero conforme transcurrió el tiempo se convirtió exclusivamente en un sitio para llevar motos y carros cuyos conductores recibieron una multa peligrosas, de mayor peligrosidad o violaron alguna admisión al tráfico.

Lea: Convirtieron el depósito vehicular de Managua en el terror de los conductores

No hay espacio para más motos

Tras la inauguración del garaje municipal, la Alcaldía y Policía eran las instituciones a cargo de su funcionamiento, pero ahora, según los dueños de vehículos que han ido a parar al Depósito – la mayoría son propietarios de motos – el total control ahora lo ejerce la Policía.

LA PRENSA intentó conversar con el responsable, pero los guardas de seguridad no permitieron el ingreso a las instalaciones y aseguraron que la persona no se encontraba, que andaba en una reunión en la Dirección de Tránsito Nacional.

Pese a que no se logró conversar con el encargado ni otra autoridad, a través de la malla perimetral se alcanzó a ver que habían más personas pagando para que le entregaran su moto y que el área para motos retenidas ya está copada y por eso también se han tomado el estacionamiento de los trabajadores y visitantes para enfilar las motos recién retenidas. Se evidencia cuáles fueron trasladas el mismo día o unos antes que la de Pedro.

En otra área, allá al fondo, se ven las motos más viejas, las que quedaron abandonadas y se llenan de sarro con el tiempo. Están amontonadas y van convirtiéndose en esqueletos metálicos que parecen ser tragados por la maleza que crece en el lugar.

Mientras unas envejecen ahí, muchas más motocicletas nuevas van llegando todo el día. En un periodo de una hora que el equipo permaneció en el sitio, llegaron dos camiones con nuevas motocicletas. «Así es todos los días», manifestó una vendedora de la zona, quien es testigo de la cantidad de personas que todas las mañanas llegan por su moto.

Recaudación prevista

La cacería de motos se da luego de que en el primer semestre del 2020 la Policía recaudó 116.2 millones de córdobas en concepto de multas por infracción de tránsito. Su proyección era de lograr 247 millones, de acuerdo al informe de ejecución presupuestaria de enero a junio del presente año.

Puede interesarle: Seminario vial deja 40 millones de córdobas a la Policía Orteguista en seis meses

En el mismo periodo pero del 2019, la Policía obtuvo 107.3 millones de córdobas siempre por las multas. Su proyección anual había sido de 247 millones de córdobas.