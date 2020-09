Mientras un desfile de motos sigue ingresando al Depósito vehicular de Managua, la alcaldesa Reyna Rueda sigue ignorando la solicitud hecha por concejales opositores de que se rindan cuentas y se someta a discusión el futuro del garaje, el cual ha estado envuelto en fuertes críticas al convertirse en un instrumento recaudatorio. Hay total secretismo de cuánto dinero genera este sitio por el cobro de traslado, papelería y tiempo que estuvo retenido el automotor,

La última carta fue entregada a la secretaría del Concejo Municipal, presidida por la arquitecta Jennifer Porras, en enero de 2018 y según la concejal Ileana García, quien en ese entonces era la jefa de bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la propuesta giraba en torno a otorgar una amnistía vehicular, es decir que todos los automotores «presos» fueran devueltos a sus dueños sin cobrarles y que luego fuera clausurado. La petición fue firmada por los cinco concejales liberales y 19 meses después no ha habido respuesta ni considerada para punto de agenda en las sesiones mensuales.

«No hubo respuesta en su momento y aún no la tenemos de parte de la administración municipal, ni positiva ni negativa. Pero nosotros estamos firmes en que debería de cerrarse el Depósito porque además si uno se va a asomar al lugar ve que hay un montón de vehículos convertidos en chatarra», indicó García.

El Depósito vehicular fue creado en 2013, en la administración de Daysi Torres y en donde Rueda era la secretaria del Concejo Municipal. García también era concejal del PLC. Su aprobación y posterior inauguración se dio bajo el pretexto principal de tener un espacio en la capital para llevar los vehículos mal estacionados en la vía o sorprendidos botando basura, incluyendo carretones de tracción animal y humana. Asimismo los carros involucrados en accidentes de tránsito y permanecían afuera de las delegaciones policiales.

Lea: Depósito vehicular copado de motos y la Policía sigue con su cacería

Antes de la propuesta de cerrar el garaje municipal, los concejales opositores han solicitado que se invite al responsable a una sesión y brinde un informe detallado de cómo funciona y los recursos obtenidos en los siete años que lleva en operación. Esta petición también esta ha sido ignorada.

Lea también: Depósito vehicular municipal ya es ley

El Depósito no existe en los informes

Marvin Martínez, concejal del Partido Conservador (PC) y quien ha apoyado a decenas de conductores para recuperar su moto o carro, denunció que la alcaldesa Rueda esconde información valiosa en sus informes de gestión. Aseguró que en los informes trimestrales y anuales nunca ha aparecido un párrafo acerca el Depósito.

«No sale nada del Depósito y lo recaudado en este lugar. Desde que yo soy concejal -a partir de enero 2018- no he recibido ningún informe de todo lo que el Depósito vehicular genera. No hay un funcionamiento profesional», reaccionó Martínez.