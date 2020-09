UCA reanuda clases presenciales bajo un estricto protocolo de protección ante el Covid-19

En un ambiente polarizado respecto a la reactivación de actividades presenciales en medio de la pandemia por Covid-19, la Universidad Centroamericana (UCA) anunció el inicio de clases semipresenciales este primero de septiembre, correspondiente al segundo semestre académico 2020.

Para el regreso a las aulas, las autoridades universitarias dictaron a la comunidad estudiantil y personal académico medidas estrictas de prevención y protección sanitaria dentro del campus. El uso exigido de mascarillas en todo momento, distanciamiento físico de al menos metro y medio en las aulas – donde hay señalización en el piso para asegurarse de cumplir la separación requerida entre cada pupitre – , y la disposición de espacios para el lavado de manos y dispensadores de alcohol al 70%.

Aunque el anuncio de esta modalidad se había hecho a la comunidad a finales de julio, un sector de la población estudiantil se mostró reacia por temor a exposición a contagio e insistieron en que la universidad tomara medidas de prevención, las cuales – según autoridades académicas – han sido tomadas en cuenta. Desde entonces las facultades programaron cursos virtuales y bimodales en todas las carreras para impulsar la nueva modalidad de retorno semipresencial.

El pasado mes de marzo la UCA había decidido suspender las clases presenciales y las trasladó al método virtual, como medida para proteger a los estudiantes del contagio. Esta nueva estapa de «semipresencialidad», explican las autoridades, se irá ajustando de acuerdo al desarrollo de la situación sanitaria del país. La UCA ha dejado claro también que en dicho plan contempla la disponibilidad de cursos 100 por ciento virtuales para los estudiantes que tengan mayor dificultad para asistir al campus.

En Nicaragua, los médicos independientes han alertado que para mediados de septiembre existe el riesgo de un repunte de casos de Covid-19. Desde la oficina de comunicación la universidad recalca que han tomado en cuenta las recomendaciones de médicos epidemiológicos para la implementación de las medidas de prevención que se están orientando.

Nuevos espacio virtual

Otra de las medidas adoptadas por la UCA fue la creación de un espacio informativo relacionado a las medidas dispuestas por esta alma máter para hacerle frente a la emergencia sanitaria dentro del recinto y así no afectar el proceso de enseñanza.

«Iniciamos el segundo semestre 2020 con esperanza, compromiso y responsabilidad. En estos tiempos difíciles, hemos ganado experiencia y hemos fortalecido nuestras capacidades para que las y los jóvenes puedan seguir avanzando en aquello que les permitirá decidir qué quieren ser y hacer en la vida», dicen uno de sus videos institucionales que también circulan en las redes sociales.

Lea además: Universidad Centroamericana reanudará clases de forma «semipresenciales» a partir de septiembre

La plataforma digital advierte que si el alumno tiene algún síntoma de infección respiratoria «no se presente a clases», y comunicar la situación al director o coordinador de departamento, con el propósito de dar seguimiento al caso. En caso de experimentar los síntomas dentro del campus, la UCA sugiere retirarse inmediatamente y tratarse con un especialista.

Iniciamos el II semestre 2020 con esperanza, compromiso y responsabilidad. En estos tiempos difíciles, hemos ganado… Posted by Universidad Centroamericana on Monday, August 31, 2020

Estudiantes satisfechos

Esthepany Monterrey, estudiante del segundo año de la carrera de Comunicación Social en la UCA, aseguró que si bien es cierto no deja de existir el riesgo de contagio, – sobre todo al abordar el transporte público – esta nueva modalidad semipresencial le vino «de maravillas», puesto que en las clases virtuales hay dificultades que no se pueden resolver debido a los problemas de conexión a internet.

«Por mi parte es mejor que estemos llegando semipresenciales, porque hay dudas que en las videoconferencias no se pueden despejar, te dan problemas los micrófonos, (…) aquí podemos levantar la mano e interactuar con el profesor, por esa parte a mí me vino de maravillas. Siempre es importante tener el cuidado, sobre todo en las rutas por el contagio. La universidad ha tomado medidas drásticas en ese sentido, en cada pabellón hay alcohol gel y los de seguridad están al tanto que todos andemos con mascarillas siempre», aseguró la joven universitaria.

Lea también: UNAN-Managua mantiene clases por encuentro como prevención del Covid-19, mientras educación pública expone a estudiantes

Marcus González, quien cursa el quinto año de Trabajo social y Gestión del desarrollo, también ve oportuno que se hayan retomado las clases en el recinto, precisamente por las dificultades que atraviesan en la modalidad virtual. González considera que hay que adaptarse a este nuevo sistema, sin obviar las recomendaciones emitidas por las autoridades.

«La UCA dio orientaciones en cuanto al distanciamiento, las aulas de clases no están llenas, no se están poniendo aire acondicionados, las ventanas se mantienen abiertas para mayor ventilación. Dieron orientaciones porque hay estudiantes que no siguen las normas preventivas y en el reglamento existen sanciones por faltar a las recomendaciones. Yo llevo clases en línea y presenciales, sin embargo opino que es mucho mejor llevarlas presenciales, así que creo que esta alternativa ha sido lo más viable y prudente», señaló.

En cuanto a la cantidad de estudiantes haciendo presencia en la universidad, Marcus afirmó que «se ve poca afluencia de alumnos, ya no es como antes», pero aclara que se debe a la disponibilidad de la UCA en permitir que el alumno decida cómo llevar su semestre. «Por ejemplo, los que viven fuera de Managua no es rentable venir solo por una clase, como le digo, es opcional», declara.

Otras universidades privadas

Para el inicio de este segundo semestre 2020 – que inició el tres de agosto – en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) las clases se mantienen en línea, según confirmó LA PRENSA vía telefónica. A través de un comunicado esa alma máter señaló que «los estudiantes y docentes continúan desarrollando sus clases bajo el programa virtual a través de la plataforma EVAUPOLI en las diferentes carreras y modalidad regular».

Con respecto a la Universidad Americana (UAM) también continúan con la modalidad virtual en este segundo semestre y no tienen una fecha exacta para retomar el modo presencial, según nos indicó una fuente interna del recinto. Asimismo la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT), mantiene las clases virtuales como medida de prevención.

UNAN mantiene clases por encuentro

En cuanto a las universidades públicas, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), en Managua, en julio pasado anunció que el inicio de clases del segundo semestre se mantendrá «por encuentro», debido al comportamiento de la pandemia del coronavirus en el país. Las clases iniciaron el 24 de agosto para el turno matutino y vespertino. Para la carrera de Ciencias de la Salud de segundo a sexto año inició el 3 de agosto y los turnos sabatino y dominical el 29 y 30 de agosto, respectivamente. La medida de las clases por encuentro fue anunciada por esta universidad el pasado 24 de abril.