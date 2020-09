Buscando la tierra prometida

El título de este escrito es del libro escrito por el doctor Humberto Belli Pereira que trata la historia de Nicaragua de 1492 a 2019.

Al leer este libro no me queda duda de que Nicaragua ha sufrido dos conquistas, la colonial y la llegada al poder del frentismo, debido a que en nuestra historia contemporánea no ha existido un partido político ni un caudillo que cause tanto daño. Mencionar los atropellos cometidos por el dictador es no terminar de escribir.

Fue en México donde inició la rebelión contra España por conseguir la independencia, el 24 de febrero de 1821 en la ciudad de Iguala, proclamada por el militar Agustín de Iturbide. Esta noticia tardó siete meses en conocerse en Guatemala, el 14 de septiembre de 1821, la noticia provocó que Gabino Gainza solicitara a las provincias que tomaran su propia decisión.

La independencia firmada en Guatemala tardó siete días en llegar a León, Nicaragua. Fue hasta el 22 de septiembre y el 2 de octubre llegó a Granada.

La independencia no trajo guerra de guerrillas por parte de los españoles, ni actos de venganza, asesinatos políticos ni persecuciones ni exilio.

Algo desconocido es el Decreto de Independencia de la Asamblea Nacional Constituyente, de 1 de julio de 1823, que previendo que una familia se convirtiera en dictadura dice: “1. Que las expresadas provincias, representadas en esta Asamblea, son libres e independientes de la antigua España, de Méjico i de cualquiera otra potencia así del antiguo, como del nuevo mundo; i que no son ni deben, ser el patrimonio de persona ni familia alguna” (sic).

Volviendo al libro del doctor Belli, la parte más difícil de digerir es la época de los años 80 del siglo XX debido a que todavía vivimos miles de testigos que sufrimos en carne propia los estragos de la guerra. Eso es memoria histórica.

Belli señala la corrupción en el gobierno del doctor Arnoldo Alemán y la responsabilidad histórica que este tiene de que Ortega esté en el poder.

En la época del ingeniero Enrique Bolaños, el doctor Belli omitió escribir que en el gobierno del doctor Arnoldo Alemán Bolaños era el presidente de la comisión anticorrupción y que nunca denunció nada.

No pretendo en ningún momento defender a Alemán, pero el doctor Belli da a entender que el ingeniero Bolaños fue una mansa paloma como vicepresidente y como presidente.

Olvidó mencionar el doctor Belli que el ingeniero Bolaños, además de ser electo presidente bajo la bandera liberal, conformó un gobierno conservador.

Tampoco hizo mención de que fue Bolaños el causante de la división liberal y que su gobierno fue corrupto, no en la dimensión de Alemán, pero lo fue, y que el dictador no lo acusó.

El autor es comentarista político.