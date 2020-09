Juan Sebastián Chamorro llama a un «diálogo interno» para calmar los conflictos en la Coalición

La Coalición Nacional, plataforma opositora con la que se pretende hacerle frente al régimen de Daniel Ortega en unas eventuales elecciones, se ha visto en vuelta en una fuerte crisis entre sus dirigentes, quienes después de seis meses de haber conformado esta organización se han debatido entre fuentes conflictos y diferencias internas.

Ls últimos acontecimientos, llevaron a Juan Sebastián Chamorro , director ejecutivo de la Alianza Cívica, a la conclusión que para lograr la unidad, que tanto destacaban, se requiere de un diálogo interno. Por lo que recomienda, realizar un nuevo balance de actores dentro de la Coalición Nacional y crear puentes para mejorar las coordinaciones y las comunicaciones.

Este martes, luego de semanas de conflicto internos, los miembros de la plataforma opositora lograron por consenso acuerdos en su propuesta de reformas electorales, destacando la referida a eliminar al bipartidismo de las estructuras electorales departamentales y nacionales.

«Hago una pausa en las entregas de mi serie Plan de País para abordar la coyuntura. Lo hago muy a mi pesar, porque los temas fundamentales para que nos desarrollemos como país y sociedad no deben postergarse. Los acontecimientos recientes me obligan a hacer algunas reflexiones personales y propias sobre el estado actual de la oposición que quiero compartir», reza un artículo escrito por Chamorro en blog, titulado ¿Coalición Política o alianza electoral?

La Coalición, esta conformada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la Unidad Nacional Azul y Blanco, por tres partidos políticos y dos movimientos sociales, entre ellos el Movimiento Campesino.

Chamorro, expresa en su artículo que los dirigentes que conforman la Coalición Nacional, deben hablar como «hermanos de lucha», pues están frente a contrincantes que ha demostrado de lo que son capaces de hacer.

«Tenemos que estar consientes que nos vigilan y persiguen y que ellos aprovechan cualquier detalle para manipular y decir que no somos capaces de cohesionarnos», menciona.

¿Y la unión de la oposición?

Chamorro, reconoce que los mismos señalamientos entre opositores ha fracturado la imagen de unión opositora. «El espacio que compartimos lo hemos querido defender, incluso algunos aprovechados han querido ganar terreno a costa del otro. Esa es una mentalidad perdedora, típica de la vieja forma de hacer política», señala.

La Coalición Nacional que, «debía ser la plataforma de unión, la han utilizado como vitrina donde afloran diferencias o peor aún, para recolocarse en la política, sin asumir las nuevas formas de hacer política», expresa el director ejecutivo de la Alianza Cívica.

Además considera, que algunos ven a la Coalición como una de esas plataformas de camión que se usan de tarima en concentraciones políticas, sin barandas y con espacio reducido. Entonces, «los que estamos arriba no queremos que nadie más suba; y si podemos darle un empujoncito al que tenemos al lado, lo hacemos. Pues si se cae, no me afecta», dijo.

La población esta desilusionada

En su artículo, Chamorro relata que durante la conformación de la coalición Unión Nacional Opositora (UNO), también existieron conflictos y pese a los pleitos, la UNO obtuvo el triunfo en 1990, cuando derrotaron en elecciones al mismo dictador Daniel Ortega.

Sin embargo, la realidad de hoy en día es que están detrás de un teléfono y un televisor, presentando al pueblo una desgastante historia, reconoce el director ejecutivo de la Alianza Cívica.

«Nuestra audiencia es la población. Una parte está desilusionada ante el conflicto y la falta de unidad, pero la otra, a la más numerosa, le importa un pito la novela, pues está demasiado ocupada luchando por sobrevivir económicamente y físicamente. No le estamos dando esperanza al pueblo. Para dársela debemos comportarnos a la altura del momento», indica.

La Alianza Cívica junto con la Unidad Nacional Azul y Blanco, fueron los primeros convocantes para la formación de la Coalición Nacional. Chamorro admite, que se adelantaron a impulsar un proyecto entre organizaciones demasiado diferentes con mentalidades y objetivos distintos.

«Desafortunadamente las diferencias salieron a luz cuando estábamos solos en un salón y con compromisos públicos. Nos apresuramos por la barra que decía «únanse ya, ya, vigores dispersos ¿qué esperan? y pues nos unimos sin conocernos», lamenta.

De plataforma política a alianza electoral

El director ejecutivo de la Alianza Cívica, propone moverse de una plataforma política, como se pensó en un inicio en la Coalición, a una concentración que parezca más una alianza electoral. Lo que no significa deshacer la Coalición, sino rediseñarla a una concentración más funcional que se estructuraría para la contienda electoral.

Por lo que propone: Firmar un pacto interno, no descalificar a nadie en público, cuando hayan diferencias resolverlas de manera madura; llegar a acuerdos escritos preferiblemente con terceros como garantes, evitar filtraciones; porque son actos desleales y antiéticos.

Elaborar un plan de país que le demuestre al pueblo nicaragüense qué hará la oposición cuando gobierne y rediseñar la Coalición Nacional desde sus bases para conformar una concertación o alianza electoral de organizaciones enfocadas en: la liberación de los presos políticos, la restitución de las libertades públicas, acciones de presión conjunta y promover reformas electorales para participar juntos en las elecciones, pero que esta participación este condicionada a la creación de las condiciones requeridas.