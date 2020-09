Sophia Lacayo, la excomisionada que renunció por cometer perjurio, dice que no se retirará de la política

La nicaragüense Sophia Lacayo, excomisionada de la ciudad de Sweetwater, comunicó que no se apartará de la vida política y que esta lista para participar en las próximas elecciones en el condado de Miami-Date, Florida, Estados Unidos.

Lacayo, compareció ante los medios de comunicación, luego que se conociera que había renunciado a su cargo tras declararse culpable por el delito de perjurio, al haber mentido a la comunidad sobre su residencia domiciliar para ocupar un cargo político dentro de la ciudad, por lo que fue sentenciada a un año de libertad condicional.

«El mensaje que les doy es un mensaje de agradecimiento porque confiaron en mí. Lo he logrado de una manera orgullosa con mis propios recursos, estoy lista para seguir corriendo en las próximas elecciones y así poder llevar el mensaje que tengo que llevar a la comunidad con el trabajo arduo que es lo que a mí me corresponde», manifestó.

Dice que seguirá su lucha contra la dictadura orteguista

También destacó que su lucha por los derechos de los nicaragüenses en contra de la dictadura de Daniel Ortega, continuará sin importar que este en un puesto político o no. «Aquí lo más importante es poder tener ese respeto para poder seguir caminando en mi récord político y mi futuro político. Como todos los que me conocen en la comunidad, no solamente nicaragüense, estoy aquí para poder luchar por sus derechos humanos y civiles a favor de los nicaragüenses en contra de la dictadura de Daniel Ortega, también como lo he hecho con los cubanos y los venezolanos», aseguró.

«Yo no no necesito un puesto político para seguir ayudando a mi comunidad. Así que esto simplemente es una enseñanza y de ahora en adelante vamos a caminar más fuertes, porque tenemos la asesoría política adecuada para poder llegar a los niveles que mis votantes y residentes quieren. Si ellos quieren que siga en otro puesto político, así lo haré», añadió.

Por su parte el alcalde de la ciudad de Sweetwater, Mayor Orlando López, manifestó que él desconocía que Lacayo estuviera tenido problemas legales o que la nicaragüense hubiera mentido sobre su residencia domiciliar, ya que para poder representar a las personas de la comunidad, se debe vivir en la ciudad.

«Ella se declaró culpable a cambio de no ir a juicio y renunció a su puesto de trabajo y no puede postularse para una posición política durante el tiempo de probatoria que son 12 meses», dijo López.