Byron Rojas reta a Menayothin, el campeón tailandés que superó el récord de Mayweather

Byron Rojas no ha perdido la ilusión de ser otra vez campeón mundial. Dice que una vez que se experimenta esa sensación de tocar la gloria nadie quiere perderla. A él le tocó caer ante CP Freshmart en dos ocasiones (2016 y 2018), sin embargo, cree tener el suficiente recorrido para tumbar a un grande de las 105 libras. Al «Gallito» le gustaría enfrentarse a Wanheng Menayothin, un peleador tailandés campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quien se hizo famoso cuando superó el récord de victorias sin derrotas (50-0) de Floyd Mayweather Jr., mismo que lo había conseguido al vencer en su última pelea a Conor McGregor.

«Ya lo he visto pelear y considero que está entre mis posibilidades el derrotarlo. No es sucio como Freshmart y pelea de forma frontal, aunque tiene un gran récord y es conocido a nivel mundial, pero son esos los retos que nos motivan a los boxeadores para entregarlo todo. Aunque tengo un año sin pelear me he estado entrenando y me sostengo en 119 libras, a la espera de mi siguiente pelea», indicó un Rojas ansioso por volver al cuadrilátero.

Wanheng Menayothin en la actualidad tiene 54 victorias sin derrotas, no es un pegador, solamente posee 18 nocauts y desde que se coronó venciendo al mexicano Oswaldo Novoa en 2014, ha realizado 12 defensas del cetro de las 105 libras, posicionándose como el mejor de la categoría, a pesar de no haber enfrentado a rivales de gran envergadura. La principal meta del tailandés es retirarse como campeón e invicto, por eso motivo selecciona con pinzas a sus oponentes.

El «Gallito» se mantiene bien posicionado en los rankings mundiales de las 105 libras. En la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) se sostiene en el segundo puesto y en el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) está colocado de tercero. «Sé que mis manejadores quieren lo mejor para mí y eso sería una pelea importante. Estoy listo. Tengo 30 años, ya fui campeón, estoy bien ranqueado y poseo mucha experiencia», señaló el pugilista matagalpino.

Nica Boxing, promotora a la que pertenece Rojas, ya regresó a montar eventos de boxeo, pero según cuenta el exmonarca, hasta la fecha se están enfocando en los jóvenes. «Yo espero que para octubre o noviembre ya me hagan una pelea, al menos en Nicaragua. Siempre es importante estar activo de cara al ámbito internacional», concluyó el «Gallito», quien se dedica a su finca en Matagalpa para sobrevivir cuando no está boxeando.