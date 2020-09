Familiares preocupados por el estado de salud de doña Emérita Rodríguez

Familiares del preso político, Justo Rodríguez y la abogada Yonarqui Martínez, junto al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), denunciaron la retención arbitraria de Emérita Rodríguez en el hospital Antonio Lenin Fonseca, quién el pasado domingo 30 de agosto fue secuestrada por autoridades del Sistema Penitenciario Nacional, conocido como “La Modelo”, para dar acompañamiento a su hermano, preso político que sufrió un derrame en esas instalaciones el pasado jueves 27 de agosto.

Lea también: Preso político Justo Rodríguez está en cuidados intensivos

Durante una transmisión en el sitio de Facebook del CENIDH señalaron que la falta de comunicación con doña Emérita tiene preocupados a sus familiares, pues es una señora de 70 años de edad que tiene diabetes y es hipertensa.

“Yo estoy preocupada porque desde la semana pasada no la veo y necesito que me dejen verla o ir a relevarla porque mi mamá no puede estar ahí, ella es diabética y no sé si le están dando el tratamiento que se merece”, expresó con preocupación Yasmina Rodríguez, hija de doña Emérita.

Han logrado una única comunicación

En cuatro días que doña Emérita ha estado custodiada por la policía, han podido comunicarse una vez con ella, ocasión en la que se mostraba desmejorada de salud, expresó a sus familiares que se sentía casada y que no quería estar más en el hospital.

“No pudo decirme otras palabras más porque inmediatamente a mí me sacaron los oficiales y nosotros como familia estamos muy preocupados… yo creo que ella tiene todo el derecho de que sus familiares estén pendientes de la salud de ella”, dijo Walkiria Mora, sobrina de doña Emérita que ingresó al hospital.

Esta comunicación se logró gracias a que en un principio les fue entregada a los familiares una tarjeta de visita, la cual fue retirada durante la visita y rota por autoridades del hospital, argumentando que había una orden para que no tuviesen ellos la tarjeta de visita”, mencionó la abogada Martínez.

Además la abogada Martínez expresa que no entienden porque la tienen custodiada, pues ella no es presa política o privada de libertad. También agregó que los familiares que lograron verla fueron amenazados de detención ilegal, “a doña Walkiria Mora, la policía la amenazó con llevársela a la Dirección de Auxilio Judicial, solo por el hecho de haberle puesto unas pantuflas”, comentó.

Violación de sus derechos

Al retener ilegalmente a Emérita están violentando sus derechos como mujer, su derecho a la libre circulación, su derecho a comunicarse con sus familiares, su derecho a la salud, entre otros que son imprescindibles.

“Nosotros hemos documentado este caso, hemos informado a organismos internacionales de derechos humanos, las Naciones Unidas y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), para que tomen conocimiento de estas arbitrariedades que se dan por autoridades penitenciarias, por autoridades policiales”, expresó Georgina Ruiz, abogada del CENIDH.

“Evidentemente aquí, tanto las autoridades penitenciarias, policiales y además, el sistema de salud se presta nuevamente a ser parte de el aparataje que reprime y que violenta los derechos humanos de las personas en este país”, agregó Ruiz.

“Lo que llegue a ocurrir a doña Emérita Rodríguez, recae en autoridades que de manera irresponsable, la retienen de manera ilegal”, advirtió la abogada Martínez.

Retenida ilegalmente desde el 30 de agosto

Doña Emérita fue llamada desde el sistema penitenciario solicitando su ubicación para que se presentara sola. Sin embargo al presentarse en el sistema, lo hizo acompañada de la abogada Martínez y otro familiar, quien horas después fue detenido y agredido físicamente por agentes policiales.

“La acompañé hasta el sistema penitenciario nacional junto con un sobrino de doña Emérita, ella logró ingresar, horas después fue detenido don Maynor (sobrino de doña Emérita) y dejado en el cuarto de San José por la policía, este señor fue golpeado; Doña Emérita fue sometida a tortura psicológica y custodiada por oficiales de la policía” expresó Martínez.