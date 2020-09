Mario Hanon: «No tengo compromiso alguno con grupo económico ni político de ninguna índole»

A seis días que se den las elecciones del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), hay muchos espectadores de lo que podría acontecer en la cúpula empresarial, que por 13 años ha sido ocupada de manera consecutiva por José Adán Aguerri, quien aún mantiene en reserva su decisión, si competirá o no por la reelección en medio de una fuerte presión para que haya un relevo en el liderazgo de este gremio.

La competencia está reñida entre Mario Hanon Thorn, presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (Anifoda) y Michael Healy, expresidente de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios (Upanic).

Sin embargo Mario Hanon, está confiado que no solo logrará ganar la presidencia de Cosep, sino que va lograr hacer la reingeniería que él considera se necesita en la cúpula empresarial.

“La gran mayoría de Cámaras simpatizan con las propuestas de renovación de estatutos que estamos impulsando. He logrado identificar y percibir que muchos empresarios se sienten solos en muchas de sus batallas y esperan más apoyo de Cosep, esas inquietudes yo las he sentido también en los últimos años”, dijo Hanon.

En esta entrevista, el empresario cuenta la importancia que tienen las elecciones de Cosep, ¿por qué está aspirando a la silla?, ¿cuáles son sus propuestas? y ¿qué piensa de su competencia?, entre otras cosas.

¿Cuál es su valoración sobre el proceso electoral en Cosep este año? Hay un grupo de allegados a José Adán Aguerri que lo mira como el representante de las cámaras que quieren dividir al sector privado.

Este proceso electoral del Consejo Superior de la Empresa Privada ha marcado un hito histórico ya que es la primera vez que se da una campaña de recorrer todas las Cámaras para exponer nuestros atributos y propuestas. Me tire al agua de primero desde el 1 de julio porque quería hacer las cosas diferente y al final logré reunirme con 24 de las cámaras del Cosep sosteniendo diálogos de mucha madurez y altura y logramos entender en detalle la situación por la que están pasando nuestras cámaras y asociaciones.

Como empresario independiente no debe generarse ansiedad debido a que no tengo compromiso alguno con grupo económico ni político de ninguna índole, más bien debe dar tranquilidad que mi compromiso es con la empresa privada y con Nicaragua. Es mi firme intención de representar a todos los empresarios por igual.

Yo no veo división, lo que veo es diversas opiniones alrededor de dos puntos: por un lado nosotros estamos por un cambio real en Cosep y devolver la confianza en el futuro y por otro lado hay un grupo reacio al cambio queriendo mantener el status quo. Siempre hay gente aferrada al pasado con miedo del futuro o de cualquier cambio. Debemos romper el paradigma de división solo por pensar diferente, competir no es dividir.

Tras un recorrido por las cámaras para obtener respaldo, ¿cree que cuenta con los votos requeridos para ganar la presidencia de Cosep?

Estoy confiado que lograremos el objetivo no solo de ganar la Presidencia sino de formar una Junta Directiva sólida y capaz; que junto con el Consejo Directivo haremos un gran trabajo en equipo para fortalecer Cosep y su gobernanza. En mi recorrido por las cámaras he apelado a que vean la sinceridad de mis intenciones, pues son sustentadas por el enorme esfuerzo que he hecho en cultivar, con acciones empresariales progresivas, concretas, mis valores y principios.

¿Cuáles son las principales inquietudes que le han expresado las cámaras sobre el nuevo rumbo que le quieren dar a Cosep?

El común denominador de las Cámaras es luchar por sobrevivir en la triple crisis que estamos todos enfrentando. Por supuesto que hay Cámaras más afectadas y otras menos afectadas pero los resultados devastadores de la crisis social y sanitaria a todas les pega así como las consecuencias negativas de medidas draconianas como la reforma fiscal que tiene al borde de la quiebra a muchas empresas. Por otro lado las Cámaras demandan más autonomía y piden descentralización en la gestión del Cosep.

La gran mayoría de Cámaras simpatizan con las propuestas de renovación de estatutos que estamos impulsando. He logrado identificar y percibir que muchos empresarios se sienten solos en muchas de sus batallas y esperan más apoyo de Cosep, esas inquietudes yo las he sentido también en los últimos años y entiendo los problemas actuales y por eso quiero servir y ayudar desde la Presidencia de Cosep.

¿Ha logrado sentarse con las cámaras afines a Aguerri? ¿Cree que puede conseguir los votos de estas cámaras?

Estoy muy satisfecho, pues al final logré sentarme con casi todas las Cámaras y todas me trataron con mucho respeto. En todas las Cámaras tuvimos conversaciones bien amplias y la consistencia de mi mensaje fue bien recibida, espero me den su confianza y su voto basado en mis atributos como candidato y en los méritos de mi propuesta. En el caso de ganar tengo la firme intención de representarlos a todos y ser un candidato de unidad.

Por ahora y con base a lo que dijeron las cámaras que recorrió, ¿cuáles serían las primeras reformas que promoverá en los primeros seis meses de su gestión en caso de que logre la Presidencia?

En los primeros seis meses estaremos enfocados en la reforma de los estatutos en la que abordaremos temas como la gobernanza de Cosep, el periodo del Presidente y otros cargos de Junta Directiva, las funciones de los diferentes órganos de gobierno, normas de gobierno corporativo, Normas de conflicto de interés, código de ética, guías y reglas de negocio en diversos temas, régimen de elecciones y otros. Además procederemos a contratar a un Director(a) Ejecutivo(a) con la principal función de servir a las Cámaras y administrar la oficina de Cosep.

No menos importante será lograr la autonomía e independencia de acción de todas las Cámaras – incluso en tópicos con el Gobierno – con el acompañamiento de Cosep y su servidor.

En la agenda país debemos demandar nuestros derechos tomando en cuenta que el sector privado es la principal fuente de sostenimiento tanto de la economía como del sector público con los impuestos que pagamos. Además Cosep debe continuar demandando las soluciones a la crisis social y política partiendo de la restitución de derechos ciudadanos y las libertades públicas.

¿Por qué cree usted que puede ser un mejor presidente para Cosep con respecto a Michael Healy ¿Cuáles son sus fortalezas frente su competidor?

Creo que Mike es un excelente candidato y en el Cosep hay cabida para todo aquel, que como Mike y este servidor, se decidan por donar su tiempo al servicio de la gremialidad.

Yo me lance a este reto viendo la oportunidad y la necesidad de Cosep de promover un cambio y tengo la experiencia en procesos de cambio y así liderar un proceso de renovación necesario para el futuro sostenible de Cosep. Soy un empresario independiente con experiencia en muchos campos económicos, tengo valores y principios probados en mi ejercicio empresarial con un alto compromiso con el país y la empresa privada. Soy una persona que trabaja en equipo y toma en consideración las opiniones y posiciones de todos para la toma de decisiones.

Pero sería injusto hablar solo de mí como fórmula de cambio. Esta no es una contienda entre dos personas, sino más bien de equipos de trabajo que al formarse se complementan en cuanto a las virtudes que poseen. Soy una persona que ha aprendido a gozar de los grandes resultados que se obtienen cuando se establece un efectivo trabajo en equipo.

Inde promovió un debate sano entre usted y Healy, pero este al final no se dio. ¿Por qué usted estaba dispuesto a asistir a este debate?

INDE me invitó a un debate y yo acepte inmediatamente.También nos invitó Funides y Carlos Fernando Chamorro. Considero que el debate es un gran ejercicio de democracia como oportunidad para poder presentar nuestros atributos como candidatos y nuestras propuestas. Estaba dispuesto a asistir debido a que es una oportunidad de oro para poder presentar nuestros atributos como candidatos y nuestras propuestas. Además permite que los miembros de las cámaras puedan tener un mejor discernimiento para elegir por meritocracia al tocar los puntos importantes para Cosep y sus Cámaras y las distintas posiciones de los candidatos da mayor claridad sobre cada uno.

Un debate también deja ver a los candidatos reaccionar bajo presión, entre otros atributos que se puedan hacer evidentes de cada candidato. Como ejercicio, ayuda a los candidatos a foguearse de las complejidades con las que tendrán que lidiar, pues no está de más admitir que la Presidencia de Cosep es un rol muy crítico para el desarrollo de nuestro país especialmente en estos momentos que estamos viviendo.

Si tuviera la oportunidad de hacerle cinco preguntas públicamente a su competidor, ¿cuáles les plantearía?

Aunque hoy Mike y este servidor estamos compitiendo por la Presidencia, no significa que no exista una relación de amistad y respeto. Por lo que no veo la necesidad de hacer preguntas en público, ya que existe una comunicación de fraternidad empresarial.

En su lugar, deseo aprovechar para felicitarlo por su valentía en lanzarse como candidato. Dios quiera que el ejemplo que hoy estamos dando tanto Mike como este servidor sirva de ejemplo para otros empresarios de apostarle a Nicaragua por medio de la gremialidad.

Healy es un candidato muy mediático, ¿cree que eso es una desventaja para usted o ventaja? ¿Por qué?

El perfil que Mike ha adoptado dice mucho de su personalidad determinante y no siento que me afecte en mi actuar y en mi gestión. No es necesario ser mediático para luchar por los nobles ideales de la libre empresa. Como lo he dicho anteriormente, prefiero ver hacia adelante. Para navegar en política no se requiere ser político, al contrario requiere tener principios y disposición de servicio.

¿Usted preferiría una votación secreta o abierta?

Ambas tienen pro y contra. Aunque en momentos tan cruciales como este mi opinión es que la votación sea secreta para asegurarse que todos voten conforme a su conciencia y por el bien de Cosep. Hay que poner los intereses de Cosep por encima de los candidatos, el voto secreto favorece eso y así se ha votado siempre en la historia de Cosep. Es muy importante también que así se evite el riesgo de ceder ante presiones de otros.

La presidenta de la Cámara de Comercio anunció que hará fórmula con usted en las elecciones. ¿Por qué aceptó hacer fórmula con ella?

Carmen Hilleprandt es una profesional de mucho mérito, tiene amplia experiencia corporativa y gremial, es una persona de valores y principios, tenemos mucho en común y ambos tenemos franqueza en nuestras ideas y posiciones. Estoy seguro que también ella sabrá complementar y juntos sumar nuestras fortalezas para hacer un mejor trabajo por el bien de Cosep, sus cámaras y el empresariado.

En una reciente entrevista de la presidenta de la Cámara de Comercio con La Prensa, dijo que la toma de decisión estaba muy centralizada en la Presidencia de Cosep y que eso debía cambiar. ¿Qué opina usted al respecto?¿Qué hará para cambiar esa realidad en la cúpula?

Estoy de acuerdo con ella. De hecho, ese es uno de los primeros criterios en los que concordamos por la cual nos unimos en equipo. Nuestra intención conjunta con el equipo de trabajo es descentralizar Cosep de varias maneras, con el cambio de Estatutos, con la contratación del Director(a) Ejecutivo(a) y la independencia de las cámaras. Además tenemos que darle su lugar y autoridad a los distintos órganos de gobierno de Cosep, el Consejo Directivo y la Junta Directiva. El balance de poderes es importante en toda organización.

¿Cuál es su valoración sobre el papel que ha jugado el sector privado en la actual crisis política desde el 2018. ¿Cree que el sector puede aportar más?

El sector privado ha tenido un rol relevante en la agenda económica y empresarial del país en los últimos trece años, todas las leyes que impulsamos trajeron beneficio económico al país, al empresariado y a la sociedad. Sí creo que Cosep puede aportar más, debemos alzar la voz para demandar una solución política a la crisis que ya lleva dos años y medio y debemos luchar por los principales males que aquejan a las Cámaras de Cosep. También debemos demandar las reformas electorales y participar activamente en la promoción del civismo y la institucionalidad en nuestro país.

Plano personal

Su nombre completo es Mario José Hanon Thorn. Nació en California. Su padre es nicaragüenses y su madre norteamericana.

Estudió Ingeniería Agrícola en California Polytechnic University, donde se graduó con honores. Actualmente es presidente de Anifoda, de la Junta Directiva de Formunica y de Agroindustrial Hanon.

Para Hanon, ser empresario requiere de mucha fe en Dios y un apoyo familiar “sin titubeos”. Su esposa Jeanneth y sus cuatro hijos, han sido su motivo de orgullo que lo han llevado a perseverar en los retos empresariales y personales.

Su mayor sueño es ver una Nicaragua democrática “y que tanta gente que se ha ido al exilio regrese a su país, algunos de mis familiares e hijos están fuera y los quisiera ver de regreso”