Productores alarmados por el aumento del abigeato y el destace ilegal de animales en el campo

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) denunció este miércoles el fuerte incremento en el robo de ganado en el interior del país, lo que está golpeando la economía de los productores, ya afectados por la crisis sociopolítica y la pandemia del Covid-19.

“Esta semana queremos destacar otra situación, que se ha venido incrementando de manera muy preocupante, los robos a distintas empresas de la ciudad, pero también hemos recibido una serie de reportes de robo de ganado y destace ilegal en el campo. Esto se ha venido incrementado, sin embargo no se dispone de estadísticas actualizadas en vista que estas son manejadas por la Policía, quien no está brindando esa información”, sostuvo José Adán Aguerri, presidente del Cosep.

La Policía Orteguista (PO) en su Anuario Estadístico de 2019 da a conocer que en ese año se dieron 1,073 casos de abigeato, de ese total solo se lograron resolver 501 casos.

“Los reportes que tenemos es que la persona (afectada) presenta la denuncia (en la Policía), pero ni siquiera se le da constancia, solo queda registrado, es una información que obviamente no se está dando a conocer”, dijo Aguerri.

Al respecto el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Álvaro Vargas, explicó que el destace ilegal es una nueva forma de delito, donde los ladrones entran a la finca, destazan el ganado, se llevan la carne y dejan los huesos en el lugar.

Vargas señaló que el Ejército de Nicaragua sabe del problema y está ayudando al sector a afrontar el aumento de esta actividad ilícita. Cabe mencionar que el sector ganadero también se ha visto afectado por los dos años y medio de recesión económica.

Productores no denuncian los casos

“Eso ha venido en incremento en los últimos meses, pero es bien difícil tener números oficiales porque no queda constancia de la denuncia, pero como en Faganic atendemos a los productores y recibimos las denuncias, hemos notado un incremento del treinta por ciento”, dijo Vargas.

Por otra parte, el líder gremial admitió que hay un porcentaje alto de productores que no están poniendo denuncias ante las autoridades correspondientes porque no hay confianza en la institución y porque no se ve un accionar de la misma.

Solo el mes pasado la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic) recibió denuncias de destace ilegal de animales de productores de El Ayote, Masaya, Granada, Comalapa, Juigalpa, Rivas, Somotillo y Villanueva.

Solón Guerrero, vicepresidente de Faganic, manifestó que la situación se salió de control.

“Desgraciadamente la mayor parte de las fincas están desarmadas, entonces los productores están preocupados porque llegan los ladrones y no tienen como defenderse, entonces se ha buscado como canalizar una ayuda con las autoridades para ver de qué manera se le devuelven las armas a los productores”, dijo Guerrero.

Exportaciones de carne

Aguerri destacó que las exportaciones de carne de bovino son de mucho peso en el sector. De hecho datos del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex) dan a conocer que la carne fue el principal producto de exportación en el 2019.

En ingresos la carne generó 530 millones de dólares en el 2019, un 9.7 por ciento más que en el 2018.

Los países que le compran carne a Nicaragua son: Costa Rica, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Hong Kong, Japón, México, Myanmar, Panamá, Singapur, Tailandia, Taiwán y Vietnam. Siendo el principal comprador Estados Unidos.

Ola de asaltos

La ola de asaltos que se ha desatado en los últimos meses ha levantado la preocupación del sector empresarial, que ha tenido que tomar medidas de protección ante la ineficiencia de la Policía Orteguista y del régimen de Daniel Ortega, a quien responsabilizan por el deterioro de la seguridad tras su decisión de otorgar de manera indiscriminada la salida de las cárceles a reos comunes de alta peligrosidad.

Policía Orteguista ausente

La Policía no está cumpliendo las funciones que tiene encomendadas y establecidas en la ley porque está enfocada en las actividades de represión.

Para mejorar las condiciones de seguridad y disminuir la violencia se requiere fundamentalmente una voluntad gubernamental, que en Nicaragua no existe en este momento, de manera que esta situación se va a mantener y es probable que incluso se agrave, señaló la especialista en temas de seguridad Elvira Cuadra, hace unos meses, cuando la actividad delictiva empezaba a ser más notoria.

Ahora la delincuencia comienza a salirse del control de la Policía, lo que podría agravar aún más la situación económica del país, porque la inseguridad ahuyenta a los inversionistas, tanto internacionales como nacionales, advierten los economistas.