Aguerri casi nunca había esperado hasta el 8 de septiembre para ser ratificado en el cargo de presidente del Cosep

Este miércoles, José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), tampoco dijo si se postulará como candidato a la presidencia de esa organización, cargo que ha desempeñado durante 13 años.

Durante su larga trayectoria al frente de esa organización gremial, Aguerri casi nunca había esperado hasta el 8 de septiembre para ser ratificado en el cargo. Tradicionalmente, Aguerri presentaba su candidatura para reelegirse al cargo y en los primeros días de septiembre era reelecto por unanimidad por todas las cámaras y asociaciones empresariales que conforman el Cosep.

El 5 de septiembre de 2017, el Cosep informó que Aguerri había sido reelecto por décima vez. En ese año se modificaron los estatutos de la organización empresarial para prolongar la vigencia de Aguerri en el cargo por tres años más, lo que le permitiría llegar hasta el 2020 y a su décimo tercer año consecutivo. LA PRENSA tituló la noticia así: “José Adán Aguerri va por 13 años en el Cosep”.

Otros años, el anuncio fue más temprano

El 1 de septiembre de 2016, José Adán Aguerri ya había sido reelecto para el período 2016-2017, en unas elecciones a mano alzada y por unanimidad. En el año previo, 2015, el anuncio se había hecho antes de septiembre.

El 6 de agosto de ese año, Aguerri ya sabía que era el único candidato a la presidencia de la organización gremial. El 1 de septiembre fue ratificado. El propio Aguerri y sus colegas empresarios aseguraban que la ratificación en el cargo se debía a un reconocimiento por su trabajo.

Estas fechas están registradas en reportes de medios de comunicación y en los mismos medios del Cosep. El 1 de septiembre de 2014, un total de 19 cámaras y asociaciones empresariales ya habían reelegido a su líder empresarial.

El 3 de septiembre de 2013, cuando se informó que Aguerri había sido ratificado en el cargo, este aseveró: “He contado por séptima ocasión con el voto unánime de todas las Cámaras, esto nos satisface y compromete con la responsabilidad de continuar trabajando para obtener los mejores resultados”.

Solo en el 2011, Aguerri fue reelecto el propio 8 de septiembre, cuando el Cosep conmemora en el país el Día Nacional del Empresario. Ese año, 18 cámaras y asociaciones empresariales eligieron de forma unánime a Aguerri, por quinto año consecutivo.

Procedente de la Cámara de Comercio

José Adán Aguerri llegó a la presidencia del Cosep por primera vez el 5 de septiembre de 2007, procedente de la Cámara de Comercio de Nicaragua, que en ese entonces era conocida como Caconic.

Hoy, la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN) apoya a uno de los dos candidatos que se han postulado, Mario Hanon. Recientemente, la presidenta de esa organización, Carmen Hilleprandt, brindó un espaldarazo a Hanon al anunciar que haría fórmula con ese empresario en las elecciones.

Además, Hilleprandt dijo recientemente a LA PRENSA que la decisión de Aguerri de no comunicar si se postulará o no es una falta de seriedad. “Creo que lo ideal es preguntarle a él porque juega, porque somos un sector empresarial y estar con un tema de inmadurez no me parece a estas alturas, no se debe de andar con esos jueguitos, está bien para alguien de 15 años, pero aquí estamos hablando del sector empresarial y si él se quiere postular que lo haga, los estatutos se lo permiten ¿pero es lo correcto?”, dijo la empresaria.

En 2009, después de dos años en el cargo, en una sesión extraordinaria, en abril, las 17 cámaras del Cosep eliminaron de los estatutos las restricciones para la reelección indefinida.

Este año, Aguerri ha dicho que está en un período de reflexión sobre si se debe reelegir o no. También manifestó recientemente que su decisión la puede comunicar el propio día de la elección, el 8 de septiembre.

Mientras tanto, esta vez dos empresarios decidieron presentar su candidatura, el mencionado Mario Hanon, del sector arrocero del país, y el expresidente de Upanic, Michael Healy.