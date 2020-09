Las cinco propuestas de Michael Healy para ganar la presidencia de Cosep

El empresario Michael Healy, expresidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) quien se disputa la silla presidencial del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) junto a Mario Hanon, dio a conocer cuál es su propuesta para ganarse el voto del sector empresarial.

“Como saben, estoy postulándome para la presidencia del Cosep, convencido de que nuestra organización necesita cambios para contribuir a Nicaragua. Personalmente he apoyado de forma activa el desarrollo de nuestros empresarios y productores. Desde Upanic promoví esfuerzos y políticas en beneficio del sector privado”, expresó Healy, mediante un comunicado de prensa.

Asimismo el empresario hizo ver que desde el 2018 ha participado activamente en promover los cambios en el país, “asumiendo un alto costo personal y familiar, pero convencido de que todos debemos estar dispuestos al sacrificio para que Nicaragua progrese”.

“Los cambios que realmente nos importan y son duraderos no se logran sólo opinando o discutiendo con los amigos. El cambio necesita de acción, de esfuerzo, de sacrificio de participación activa. Trabajar, participar, y esforzarme es lo que he demostrado durante muchos años y me comprometo a continuar haciéndolo”, añadió Healy.

El empresario dio a conocer que para construir su agenda o plan ha consensuado con 26 cámaras, que forman parte del Consejo Directivo de Cosep. Estos son las cinco propuestas de Healy:

1.- Fortalecer y modernizar el Cosep. «Necesitamos modernizar sus estatutos, desarrollar su institucionalidad y crear capacidades internas».

2.- Promover la participación descentralizada de las cámaras. «El Cosep debe promover que las cámaras lideren las acciones relacionadas con sus sectores».

3.- Incorporar a los jóvenes en los debates y decisiones. «El Cosep debe demostrar su reconocimiento de que los jóvenes son el cambio, la modernidad y la energía que necesita Nicaragua».

4.- Facilitar la generación de empleos e inversión. «Debemos atender la necesidad de la población de tener un trabajo o una oportunidad económica. Después de tres años de crisis, y los efectos devastadores de esta pandemia, este rol del sector privado toma mayor importancia».

5.- Promover la unidad del sector privado. «Necesitamos dejar atrás las divisiones y enfocarnos en resolver juntos los problemas del país. Para lograr cambios en Cosep como en el país, hay que trabajar por ellos y esforzarse».