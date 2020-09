Coppola reedita «El Padrino III» para un final «más apropiado»

Una nueva versión de «El Padrino III», un tardío y muy criticado cierre a dos de los filmes más importantes de la historia, se estrenará en cines en diciembre, informó este jueves el estudio Paramount.

La película que pone fin al ascenso y caída de la familia criminal Corleone fue relativamente mal recibida, pero la nueva edición reflejará «la visión original del final» de Francis Ford Coppola y el guionista Mario Puzo.

«Para esta versión del final, creé un nuevo comienzo y final, y reacomodé algunas escenas, tomas y entradas de música», indicó el director de 81 años en un comunicado enviado a la AFP.

«Con estos cambios, y con las imágenes y el sonido restaurados, creo que es una conclusión más apropiada para ‘El Padrino’ y ‘El Padrino II'».

La nueva versión, titulada «Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone» (sin título en español aún) tendrá un estreno limitado en cines en diciembre, cuando se cumplen 30 años de la película original, para luego pasar a plataformas streaming.

«Es un reconocimiento al título preferido de Mario y mío, y a nuestras intenciones originales para lo que se convirtió en ‘El Padrino III'», dijo Coppola.

Pese a no haber conseguido la aclamación de la crítica como con las dos primeras, «El Padrino III» fue nominada a siete premios Óscar, incluida la categoría de mejor película.

Estrenada 16 años después de la segunda entrega, la cinta sigue al Michael Corleone de Al Pacino, con 60 años, cuando intentaba sacar a su familia del mundo de la mafia.

La nueva versión supuso una «cuidadosa restauración fotograma a fotograma» de la película original y la inclusión de material inédito, que duró seis meses.

El trabajo, que incluyó la reparación de arañazos y manchas en los negativos originales, tuvo que ser interrumpido por la pandemia de coronavirus y completado a distancia.

«El Sr. Coppola supervisó todos los aspectos de la restauración mientras trabajaba en la nueva edición, asegurándose de que la película no solo se viera y sonara de forma prístina, sino que también cumpliera con sus estándares personales y su visión de director», dijo Andrea Kalas, vicepresidenta de los archivos de Paramount.

Coppola reeditó anteriormente clásicos como «Apocalipsis ahora».