Trump resta importancia a los sondeos: «Se supone que deben deprimirte»

WASHINGTON D.C. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó este jueves importancia a las «encuestas de supresión» cuya finalidad, según dijo, es «deprimirte».

«Se las llama encuestas de supresión. Se supone que deben deprimirte», señaló el mandatario durante un mitin celebrado en la pista de aterrizaje del aeropuerto regional Arnold Palmer, en Latrobe, Pensilvania.

Trump arengó a los asistentes: «¿Están deprimidos? No parecen deprimidos».

Biden le saca ventaja

El presidente realizó esta afirmación en un momento en que su rival de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre, el demócrata Joe Biden, le saca una ventaja de más de siete puntos en intención de voto -49.6% frente al 42.4%-, según el promedio de las encuestas a nivel nacional de la página web Real Clear Politics.

Tras lamentar que había más gente fuera del aeropuerto que en el mitin debido a las restricciones impuestas por la pandemia, el mandatario aprovechó la megafonía para pedir que dejaran pasar a quienes aguardaban fuera, lo cual no tuvo lugar. Los asistentes recibieron el gesto con una ovación.

Le puede interesar: Biden se reúne en Wisconsin con familiares de Jacob Blake, un joven negro herido por la policía.

“Hacemos lo de los hangares en parte porque no podemos hacerlo en pabellones, por lo de la pandemia. Y, en el fondo, me gusta, porque doy el discurso y salgo pitando», bromeó Trump, en tono distendido.

Durante su intervención, Trump volvió a sacar pecho por los resultados económicos de su Administración y a cargar contra Biden, a quien otorgó un nuevo mote: «Joe Hidden», Joe el Escondido, en referencia a la estricta cuarentena que el demócrata ha mantenido a lo largo de buena parte de la pandemia.

“Antes del virus chino esta elección estaba decidida», argumentó Trump, quien, sin embargo, no ha aventajado a Biden en ningún momento en cuanto a intención de voto desde que el exvicepresidente anunció su candidatura, de acuerdo con los promedios de Real Clear Politics.