«Lo sacaron el mismo día que me la mató». Madres de víctimas de femicidio denuncian inoperancia de la Policía

El 23 de enero de 2019, la adolescente de 15 años de iniciales D.T.M.H fue raptada por su padrastro, José Luis Suárez Rocha, y aunque la madre de la menor – Janeth Argentina Hernández – denunció el hecho ante la delegación policial de San Judas, en Managua, ella asegura no haber recibido mayor respuesta de las autoridades. «No me hicieron caso a la denuncia que fui a poner», expone Argentina.

Más de un año y medio después de haber expuesto el caso a la Policía, el 12 de agosto de este año, Argentina recibió la noticia de que su hija había sido encontrada muerta en el río Pijibaye, Bluefields, con signos de violencia, piezas dentales desprendidas y la parte derecha del rostro hundida.

«Yo fui a poner el caso en la comisaría de San Judas (Managua), pero la muchacha que me atendió no archivó la denuncia ni la remitió a Bluefields, desde ahí no me dijeron nada», manifestó la madre de la víctima, quien culpa a su expareja por la muerte de su hija y a las autoridades por no actuar a tiempo.

Según Argentina, al ser notificada, viajó hasta Bluefields donde le fue entregado un dictamen médico forense que refleja que la menor murió ahogada de forma accidental. «A él lo habían apresado, según me enteré, pero cuando yo llegué (a Bluefields) a él ya lo habían soltado, él anda libre», lamentó la madre de la menor, quien pidió justicia por la muerte de su hija.

«Yo quiero justicia para que a ese hombre lo agarren y no le haga daño a otra niña. Que la muerte de mi niña no quede impune», agregó.

50 femicidios en los primeros ocho meses de 2020

La adolescente de 14 años es una de las 50 mujeres asesinadas por hombres hasta agosto de este año en Nicaragua, y según el observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), en 23 de los femicidios las víctimas han sido mujeres de entre 1 a 25 años.

Marvin García, miembro de la Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni), resaltó la inoperancia que demuestra la Policía con la atención a las víctimas de violencia.

«Vemos una inoperancia de los trabajadores de la justicia para dar respuesta a los familiares de las víctimas y a las mismas víctimas. Es lamentable que en estas condiciones la Policía Nacional esté más dedicada a otros menesteres de interés político y no a darle respuesta a las mujeres, a las niñas, a los niños que están sufriendo violencia, tanto violencia de género, violencia intrafamiliar, maltrato y la dimensión más gravísima que es el femicidio», dijo García.

Para García, el caso de la adolescente de 14 años que fue encontrada muerta en el río Pijibaye, demuestra una de las deficiencias que presenta al sistema de justicia en Nicaragua.

«Pasó un año y medio donde hubo un rapto, se denunció a la Policía, no se hizo nada y la niña fue encontrada asesinada, entonces ahí te demuestra la deficiencia que se está dando en sistema público y operadores de justicia para darle respuesta a los familiares de la víctimas», reiteró García.

Martha Flores, directora de CDD, denunció que los operadores de las comisarías de la mujer no cuentan con la capacitación suficiente para atender a las víctimas de violencia, porque considera que no están tomándole importancia a los testimonios de los familiares de las víctimas.

«En las comisarías de la mujer no están cumpliendo su rol, no están realizando investigaciones sobre los casos de violencia y lo que tratan de hacer es resolver los casos mandando a mediar a las mujeres», señaló.

Flores destacó el hecho de que el dictamen forense de la menor de 14 años, indica «unión libre» en referencia a su estado civil. «Esto nos quiere decir cómo se violan los derechos de las niñas, de que puedan tener en una categoría de «unión libre» a la persona que la raptó», dijo Flores, lo que supondría un delito más en contra del femicida, quien se encuentra en libertad.

Femicidas sueltos

Yadhira Velásquez, por su parte, manifestó que el femicidio ocurrido contra su hija, Jessenia Téllez Rivera, de 33 años, representa un acto más de impunidad propiciada por la Policía.

Según Velásquez, Téllez murió después de haber sido atacada a pedradas por un sujeto el pasado 22 de enero, en Managua, cuando ella se dirigía a tomar el bus para regresar a su casa, en Nagarote. La mujer murió un día después producto de las secuelas del brutal ataque.

«A ese hombre lo sacaron el mismo día que me la mató. Yo enterré a mi hija un viernes, yo llegué a la Policía el sábado, cuando yo llegué me dijeron que lo habían sacado por loco. Yo me les enflaté y les dije que ellos no tenían derecho de sacarlo mientras yo no llegara a poner mi denuncia y me dijeron: como no, él estaba loco», denunció Velásquez, quien lamentó que, a siete meses del crimen contra su hija, el femicida de su hija siga en libertad.

Ante la desesperación por encontrar justicia por el femicidio de su hija, Velásquez llamó a las autoridades a velar por estos casos y que no queden en la impunidad. «Si yo hallo a este hombre me lo vuelo, porque me ha quitado la mitad de mi vida, mi hija era mi vida, mi compañera, era todo (…) dejó a cuatro niños», lamentó.

Según el conteo de CDD, hasta el 31 de agosto de 2020, 63 niños y niñas han quedado huérfanos producto de los femicidos ocurridos en el país.