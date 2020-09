¿El reto de los votantes católicos en EE. UU.?

En la página de opinión de LA PRENSA del 31 de agosto de 2020, Humberto Belli acusa a Joe Biden y a Kamala Harris de prometer financiar el exterminio de niños y de apoyar el aborto hasta el noveno mes de embarazo. Esta es una distorsión de la posición de Biden y Harris.

En 1973, en el famoso caso Roe v. Wade, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos declaró que la libertad de abortar estaba protegida por la Constitución de ese país y, por lo tanto, los estados quedaban en libertad de aprobar leyes que permitieran el aborto durante los dos primeros trimestres de gestación, pero con ciertas limitaciones. Sin embargo, el aborto quedaba prohibido durante el tercer trimestre, al menos que fuera necesario para proteger la vida o la salud de la madre.

En 1975 el Congreso de ese país prohibió el uso de fondos del Estado para financiar abortos, salvo que fuera necesario para salvar la vida de la madre o que el embarazo fuera producto de incesto o violación (Hyde Amendment).

En 1992, la Corte Suprema, en el caso de Planned Parenthood v. Casey, reafirmó el derecho constitucional de la mujer a abortar, pero estableció un nuevo estándar: la viabilidad del feto. Avances en la tecnología médica indicaban que el feto podía ser viable a las 23 semanas de gestación, en vez de 28, como se consideraba en 1973. Según este nuevo estándar, los estados no estaban en libertad de aprobar leyes que permitieran el aborto de un feto viable, al menos que la vida o la salud de la madre estuviera en peligro.

El aborto es un tema muy controversial en los Estados Unidos. Aproximadamente 48 por ciento favorece el derecho a abortar y 48 por ciento está en contra. Curiosamente, el 64 por ciento prefiere mantener Roe v. Wade. Algunos grupos, incluida la ONG aludida en el artículo de Humberto (Planned Parenthood), no objetan al uso de fondos del estado para financiar abortos y desean que la enmienda se elimine.

El argumento de Planned Parenthood se basa en la discriminación contra los pobres, quienes son más numerosos entre los negros, los jóvenes, y los inmigrantes recién llegados. Estos grupos dependen en gran parte de Medicaid, un seguro médico para los más pobres financiado por el estado federal y que, como tal, no se puede utilizar para pagar abortos. Según Planned Parenthood, al no poder usar Medicaid para pagar por el aborto, los pobres ahorran de donde pueden, dejando de utilizar servicios esenciales, como electricidad y calefacción, o recurren a los servicios de personas no calificadas y al autoaborto.

¿Cuál es la posición de Biden y Harris? Tanto Biden como Harris acatan la ley del país expresada en el fallo de Roe v. Wade y, por lo tanto, no abogan por abortos de fetos viables, salvo que la vida de la madre esté en peligro. Decir que ambos “apoyan el aborto hasta el noveno mes de embarazo” no es correcto.

Es cierto que Biden, aún siendo católico practicante, nunca ha propuesto revertir el fallo de Roe v. Wade y que recientemente ha dado muestras de favorecer el uso de fondos del estado para financiar abortos. Pero eso dista mucho de prometer financiar “el exterminio de niños por nacer”.

En cuanto a Harris, su posición está plasmada en el proyecto de ley que ella apoya: “Women’s Health Protection Act”, el cual es congruente con las decisiones de la corte: al menos que la vida de la madre esté en peligro, Harris no aboga por el aborto de fetos viables. Harris nunca ha dicho que apoya el aborto en el noveno mes de embarazo hasta el instante antes del nacimiento. Eso sería contra la ley si el feto es viable y equivaldría a matar a un recién nacido.

El artículo de Humberto no refleja ni la posición de Biden ni la de Harris.

El autor es doctor en economía, Ph.D.