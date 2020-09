CONTENIDO EXCLUSIVO.

Matadero

Nicaragua, ya sabemos, es el país donde el corcho se hunde y el plomo flota. La oposición busca la unidad en la división. Los jóvenes quieren llegar al pueblo “Lo Nuevo”, montados en el bus que va hacia el otro lado, al pueblo “Lo Viejo”. Los que pretenden asumir el liderazgo del cambio son los más interesados en que todo continúe igual, y nos invitan a marchar con ellos hacia la libertad y la democracia, a través de un manga del matadero, al final de la cual está el carnicero cuchillo en mano, esperándonos uno a uno para la degollina.

Plazos

A estas alturas la oposición debería tener una demanda sólida, sensata y posible para la dictadura. Algo así como “lo toma o lo deja”. No se trata de negociar nada, sino de establecer los mínimos necesarios, en hechos y tiempos, para participar en una salida electoral y, sobre todo, donde se expongan con seriedad y responsabilidad las consecuencias de no aceptarlas. Hay requisitos que ya deberían estarse cumpliendo. Lo mínimo es establecer ya un calendario de exigencias, para, en el peor de los casos, registrar el vencimiento de los plazos necesarios, y así justificar el desconocimiento del proceso fraudulento que se viene encima.

Tic, tac

El tiempo juega a favor del dictador. Si llega hasta el otro año, con su aparato electoral y el control policial intactos, viendo desde su palco como pelea la oposición entre ella, ya estará cerrada la puerta electoral como posible solución a la crisis. Todo el pleito por casillas, posiciones, figureos, y otros, habrá sido en balde.

Intermediario

¿Hay intermediario ante la dictadura? Creo que no. ¿Quién puede ser? Al menos debería estarse buscando. Alguien a quien la dictadura tenga que escuchar. La iglesia, el cuerpo diplomático, notables internacionales, organismos internacionales. Alguien que pueda poner en la mesa las demandas opositoras, y pida una respuesta. El silencio sería incluso una respuesta. Y en base a eso actuar. Lo urgente es que la oposición organizada se dedique a ir contra la dictadura y deje de estar gastando sus energías peleándose unos contra otros que es lo único que han hecho en los últimos meses.

Unidad

Nicaragua debería patentar su particular concepto de unidad. Actualmente existe al menos un centenar de “unidades” y todas ellas se pretenden vender como la “verdadera unidad”. Es que mientras en (casi todo) el resto del mundo la unidad se construye “uniendo”, aquí se construye excluyendo. Unámonos todos para poder derrotar a Ortega, es la única forma, pero vos no, ni vos, ni aquel… ¡Ideay! Ya me quedé solo. En otras palabras: “Yo soy la unidad”.

Unidad y lucha de contrarios

Hay un principio de la dialéctica materialista llamado “unidad y lucha de contrarios”. Según esta filosofía, todo en este mundo lleva dentro las contradicciones que lo hacen transformarse. Evolucionar. Son las partes de un solo cuerpo luchando entre sí. ¿Podemos aplicarlo a la oposición? El ejemplo clásico es la lucha de lo nuevo contra lo viejo. Para que lo nuevo nazca lo viejo debe morir, y obviamente, lo viejo no quiere morir y resistirá tanto como pueda. ¿Podemos aplicarlo a la oposición?

Elecciones

No quiero ni pensar en un escenario donde Daniel Ortega llega a noviembre del 2021 con su arsenal intacto. ¿Estarán ahí los partidos tradicionales diciendo, bueno, ni modo, ya que no pudimos unirnos vamos a derrotarlo con sus propias reglas del juego? Y sacando del baúl las mismas frases de siempre con que justifican el coyoteo político: “Vamos a sepultarlo con una montaña de votos”, porque “en política los espacios no se dejan vacíos” y al final, vamos participar en estas elecciones a sabiendas que es un error, porque “la culpa no es de los que se equivocan, sino de los ausentes”. Es la mansa marcha al matadero.

Película repetida

Los veremos en vitriólicas campañas primero, denunciado fraude después, para luego recoger mansamente sus asignaciones, y prometer que del 2025 sí que no se les escapa el dictador. Y sabremos en ese momento que todo el teatro que montaron ahorita, para evitar la unidad y hacer que marcháramos de nuevo al matadero electoral, fue justamente para llegar a ese punto donde se sienten cómodos. Que son cómplices del carnicero. Esa película ya la vimos.